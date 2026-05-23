În București participă aproape 50 de muzee și instituții culturale, iar la multe dintre ele s-au format deja cozi.

Este una dintre puținele nopți din an în care muzeele devin cele mai aglomerate locuri din oraș. Oameni de toate vârstele au ieșit în această seară să descopere expoziții și spații culturale pe care poate nu le-au vizitat niciodată.

În toată țara, peste 330 de muzee și instituții culturale din 39 de județe participă la Noaptea Muzeelor, iar în București sunt deschise 49 de spații culturale.

În majoritatea locurilor accesul este gratuit, însă unele muzee au ales anul acesta să funcționeze și cu tarif redus sau cu intrare pe bază de rezervare, pentru a evita aglomeraţia.

La Muzeul "Grigore Antipa", pe lângă expoziţiile permanente, vizitatorii descoperă în această seară lumea insectelor nocturne și a liliecilor, alături de cercetătorii muzeului. Atmosfera este completată de un concert de jazz şi muzică de film.

O altă oprire specială este la Arhivele Naționale ale României, unde publicul poate vedea documente rare, de patrimoniu, unele vechi de aproape 700 de ani, de la primele documente ale Țării Românești și Moldovei până la arhive ale epocii contemporane.

Interesul este uriaș. În multe locuri din Capitală s-au format cozi încă de la lăsarea serii, iar oamenii profită de această noapte pentru a vizita atât muzeele cunoscute, cât și spații care nu sunt deschise publicului în mod obișnuit, cum ar fi Arcul de Triumf sau Palatul Primăriei Capitalei.

Multe muzee vor fi deschise până după miezul nopţii, unele chiar până la ora 03:00.