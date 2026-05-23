Salvatorii au reușit să-i recupereze cu mari eforturi pe sportivii accidentați. Au fost în total 16 intervenții, inclusiv cu elicopterul.

Peste 2000 de alergători au luat startul de la poalele castelului Bran, în competiția de maraton montan Transilvania 100. Primii, care au pornit la ora 5 dimineața, au fost cei care participau la cea mai lungă si cea mai dură cursă: 100 de kilometri, pe un traseu solicitant prin Munții Bucegi.

Vremea de iarnă, ceața și porțiunile de gheață au dus la apariția accidentelor. Salvamontiștii au fost solicitați să intervină în 16 cazuri, cele mai serioase în zonele Țigănești și Mălăiești. O concurentă de 34 de ani din Polonia a alunecat 400 de metri, spun salvamontiștii.

Răzvan Edu, medic SMURD: ”Pacient conștient, victimă cădere de la înălțime, plan dur și se pare accidentat, se pare că a avut noroc. Doar o fractură de antebraț și mână. Contuziile aferente, escoriații.”

Victima a fost transportat cu un elicopter spitalul județean din Brașov.

Nu a fost singura care a avut nevoie de ajutor. Trei alergători au fost scoși din râpă, patru au fost găsiți în hipotermie, opt au fost preluați epuizați de pe traseu. Iar într-un caz a fost nevoie de intervenția jandarmilor, pentru că pe potecă a apărut și un urs.

40 de salvatori montani de la Bran, Râșnov și de la serviciul judetean Brașov au stat ore întregi pe munte să recupereze și să acorde asistență participanților la competiția de alergare.

Contactat de reporterul Pro TV pentru a oferi informații despre cele întâmplate, organizatorul competiției a refuzat sa comenteze, pe motiv că... întrecerea este încă în desfășurare. A spus că va da un comunicat de presă în zilele următoare.

Andrei Săvărașan, alergător: ”Sus e dezastru, e iarna cea mai iarnă, e zăpada foarte mare și problema cea mai mare cred că e ceață, pentru că nu te poți orienta, încercăm să mergem după ceasuri, GPS-uri, nu se văd marcajele, nu se văd stâlpi pentru că sunt efectiv sub zăpadă, e haos sus.”

Alin Bâtea, alergător: ”Ceață, na. Sus, vremea nu e prea prietenoasă să zic așa. Trebuie mers cu atenție, pentru că e destul de riscant.”

„Transilvania 100” este una dintre cele mai cunoscute competiții de alergare montană din România. Se desfășoară anual în zona Bran–Moieciu, pe trasee considerate printre cele mai dificile din Europa de Est.