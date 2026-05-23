Este vorba despre doi români și doi ucraineni care au venit la București pentru concertul artistului din Belarus, Max Korzh. Scena violentă a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional.

Scandalul a izbucnit pe terasa unui local din Centrul Vechi, puțin înainte de ora două și jumătate, și a fost surprins de cel puțin o cameră de supraveghere. Inițial, doi dintre membrii celor două grupuri - unul de români, celălalt de ucraineni - s-au certat. Iar situația a degenerat atunci când un al treilea a sărit la bătaie, iar în zonă s-au strâns și prietenii acestora. A urmat o încăierare generală! La un moment dat, un bărbat din grupul românilor a luat un scaun și l-a aruncat cu forță spre grupul de ucraineni.

Inspector principal Crina Eșanu, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei: ”În contextul conflictului, toate persoanele implicate au exercitat acte de violență reciproc, constând în îmbrânceli, agresiuni fizice și aruncarea unor obiecte de mobilier.”

Cel puțin un ucrainean a fost rănit la cap și a avut nevoie de îngrijiri medicale, dar nu atât de grave încât să fie internat în spital. Cu ajutorul camerelor de supraveghere, polițiștii au identificat patru dintre bătăuși, doi români și doi ucraineni care au fost reținuți pentru 24 de ore. Așa că și-au petrecut o noapte în arestul poliției.

Zece ore, mai târziu, cei patru suspecți au fost readuși sub escortă la secția de poliție, iar după noi audieri, au fost eliberați, dar plasați sub control judiciar.

Sute de fani ai artistului din Belarus Max Korzh s-au distrat și vineri-noapte în Centrul Vechi, însă nu a mai existat niciun incident. Asta și pentru că jandarmii au fost prezenți în număr mare în zonă.

De altfel, măsuri sporite de securitate au fost luate în Capitală și în timpul zilei, mai ales în apropierea Arenei Naționale, locul concertului lui Max Korzh. Au fost aduse inclusiv echipe de jandarmi călare.