Motivul pentru care 11 tineri s-au încăierat într-un mall din Pitești. Unul avea o macetă

16-01-2026 | 14:02
Unsprezece tineri cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani au fost reținuți de polițiști, după ce s-au încăierat într-un mall din Pitești.

Natașa Paraschiv

Băieții s-au luat la ceartă din cauze unei fete, iar conflictul a degenerat. Indivizii au distrus mese și scaune, apoi au părăsit mall-ul, înainte ca poliția să ajungă la locul incidentului.

Agenții au vizionat imaginile surprinse de camerele de supraveghere și au descoperit că un adolescent din grup avea la el o macetă, cu care amenința adversarii. La percheziții au găsit arma în locuința băiatului de 16 ani.

Cei 11 suspecți sunt cercetați penal pentru încăierare, tulburarea ordinii publice, distrugere și portul său folosirea fără drept de obiecte periculoase. 

