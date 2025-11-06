Momentul în care un tânăr de 21 de ani este bătut de trei indivizi, în Brăila. Agresorii au fost reținuți

Trei tineri care au bătut un băiat de 21 de ani pe o stradă din Brăila au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

O cameră de supraveghere a surprins - în weekend - cum victima este înconjurată de un grup de bărbați.

Este lovită, apoi, cu pumnii și picioarele de cei trei indivizi de 18, 19 și 23 de ani, care erau înarmați cu bâte și topoare.

Cercetările continuă pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.

