Momentul în care un tânăr de 21 de ani este bătut de trei indivizi, în Brăila. Agresorii au fost reținuți

Stiri actuale
06-11-2025 | 08:28
bataie braila

Trei tineri care au bătut un băiat de 21 de ani pe o stradă din Brăila au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

autor
Stirileprotv

O cameră de supraveghere a surprins - în weekend - cum victima este înconjurată de un grup de bărbați.

Este lovită, apoi, cu pumnii și picioarele de cei trei indivizi de 18, 19 și 23 de ani, care erau înarmați cu bâte și topoare.

Cercetările continuă pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.

Moment emoționant pe stadionul din Oradea, după moartea marelui Emeric Ienei. „O țară întreagă e în doliu”

Sursa: Pro TV

Etichete: bataie, braila, arest preventiv,

Dată publicare: 06-11-2025 08:28

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka a rupt tăcerea: ”Am mers prea departe”
GALERIE FOTO Sabalenka a rupt tăcerea: ”Am mers prea departe”
Citește și...
Schema de îmbogățire rapidă din Energie. Cum au umflat tariful firmele din grupul „X”
Stiri actuale
Schema de îmbogățire rapidă din Energie. Cum au umflat tariful firmele din grupul „X”

Polițiștii au descins joi dimineață la sediile mai multor firme având ca obiect de activitate comercializarea și furnizarea energiei electrice din București, în cadrul operațiunii „Jupiter 4”.

O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la preț de o pizza și va fi transformată în stomatologie
Stiri actuale
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la preț de o pizza și va fi transformată în stomatologie

O mănăstire din Belarus, veche de peste 400 de ani, tocmai a fost vândută la un preț mai mic decât cel al unei pizza în Germania. O adevărată afacere – cel puțin dacă sunteți în căutarea farmecului istoric, mai degrabă decât a brânzei italiene.

Autoritățile din Cluj au testat intervenția în cazul prăbușirii unui avion, cu morți și răniți „Trebuie să fim pregătiți”
Stiri actuale
Autoritățile din Cluj au testat intervenția în cazul prăbușirii unui avion, cu morți și răniți „Trebuie să fim pregătiți”

Exercițiu de amploare miercuri pe Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca. Autoritățile au pregătit scenariul unui accident cu 25 de persoane moarte și 15 grav rănite. Simularea a vrut să-i pregătească pe salvatori pentru un caz real.

Recomandări
Reuniune NATO importantă la București. Mark Rutte: „Liderii Alianței au decis să investească 5% din PIB”
Stiri Politice
Reuniune NATO importantă la București. Mark Rutte: „Liderii Alianței au decis să investească 5% din PIB”

Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, şi preşedintele Nicuşor Dan participă, joi dimineaţa, la NATO Industry Forum 2025, care are loc la Bucureşti.

Noi percheziții de amploare în operațiunea „Jupiter”. Mascații au descins în 300 de locații. Peste 43 mil. euro prejudiciu
Stiri actuale
Noi percheziții de amploare în operațiunea „Jupiter”. Mascații au descins în 300 de locații. Peste 43 mil. euro prejudiciu

Operațiunea „Jupiter 4” continuă și joi, pentru cea de-a patra zi. Sunt puse în aplicare peste 300 de mandate de percheziţie domiciliară care vizează destructurarea unor reţele specializate în infracţiuni economico-financiare şi de criminalitate. 

PSD se pregătește pentru congres. Cu o zi înainte își „clarifică” doctrina: Nu mai vrea să fie partid progresist
Stiri Politice
PSD se pregătește pentru congres. Cu o zi înainte își „clarifică” doctrina: Nu mai vrea să fie partid progresist

Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte joi, începând cu ora 17:00, la Vila Lac, pentru a stabili ultimele detalii organizatorice cu privire la congresul de vineri, 7 noiembrie, şi pentru a adopta modificările la Statutul partidului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Noiembrie 2025

42:18

Alt Text!
La Măruță
05 Noiembrie 2025

01:30:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Noiembrie 2025

01:44:34

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28