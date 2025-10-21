Momentul în care un tânăr de 21 de ani din Brașov lovește un bărbat după o tamponare în trafic

O banală tamponare în trafic a fost urmată de un incident deosebit de violent pe un bulevard din Brașov.

Furios că mașina iubitei lui a fost avariată, un tânăr de 21 de ani s-a răzbunat crunt pe celălalt șofer.

Întâmplarea a fost filmată de un martor care a făcut-o publică apoi pe rețelele sociale. În imagini se văd cele două mașini care se tamponaseră trase pe dreapta.

Coborât să vadă daunele, unul dintre șoferi este atacat violent din spate de un alt individ. Împins cu putere, bărbatul cade și se lovește cu capul de capota mașinii din spate. Martorii spun că agresorul, un tânăr de 21 de ani, ar fi fost iubitul unei tinere al cărei autoturism fusese implicat în tamponare.

A reacționat extrem de violent deși pagubele erau nesemnificative. Ca urmare a publicării acestor scene, agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi cercetat pentru loviri și alte violențe.

Victima, un bărbat de 65 de ani din Bistrița, a refuzat îngrijirile medicale și nici nu a depus plângere.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













