Momentul în care un tânăr de 21 de ani din Brașov lovește un bărbat după o tamponare în trafic

Stiri actuale
21-10-2025 | 13:33
×
Codul embed a fost copiat

O banală tamponare în trafic a fost urmată de un incident deosebit de violent pe un bulevard din Brașov.

autor
Ana Maria Barbu,  Ciprian Pârvu

Furios că mașina iubitei lui a fost avariată, un tânăr de 21 de ani s-a răzbunat crunt pe celălalt șofer.

Întâmplarea a fost filmată de un martor care a făcut-o publică apoi pe rețelele sociale. În imagini se văd cele două mașini care se tamponaseră trase pe dreapta.

Coborât să vadă daunele, unul dintre șoferi este atacat violent din spate de un alt individ. Împins cu putere, bărbatul cade și se lovește cu capul de capota mașinii din spate. Martorii spun că agresorul, un tânăr de 21 de ani, ar fi fost iubitul unei tinere al cărei autoturism fusese implicat în tamponare.

A reacționat extrem de violent deși pagubele erau nesemnificative. Ca urmare a publicării acestor scene, agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi cercetat pentru loviri și alte violențe.

Citește și
DIICOT
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Doi ucraineni, arestați pentru că au acționat în numele Rusiei

Victima, un bărbat de 65 de ani din Bistrița, a refuzat îngrijirile medicale și nici nu a depus plângere.

Podul de pontoane de la Bumbăta preia traficul din Vama Albița: Creștere de 30% a tranzitărilor în septembrie

Sursa: Pro TV

Etichete: brasov, trafic, violenta,

Dată publicare: 21-10-2025 13:33

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Doi ucraineni, arestați pentru că au acționat în numele Rusiei
Stiri actuale
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Doi ucraineni, arestați pentru că au acționat în numele Rusiei

SRI, DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, alături de serviciile secrete din Polonia au dejucat un complot rusesc care viza trimiterea de colete explozive. Doi ucraineni au fost arestați în România în acest caz.

Se construiește o nouă șosea de mare viteză în România. Drum express până în Ungaria
Stiri actuale
Se construiește o nouă șosea de mare viteză în România. Drum express până în Ungaria

Contractul pentru construcţia Drumului Expres Oar -Satu Mare, care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România şi Ungaria, a fost semnat marţi cu compania Construcţii Erbaşu, a anunţat, marţi, directorul general CNAIR, Cristian Pistol.

Muncitorul rănit în explozia de la rafinăria Lukoil este angajat al unei firme contractante. Care este starea lui actuală
Stiri actuale
Muncitorul rănit în explozia de la rafinăria Lukoil este angajat al unei firme contractante. Care este starea lui actuală

Muncitorul care a fost rănit în explozia produsă luni, pe platforma rafinăriei Lukoil, fiind lovit de un capac de canal dislocat de suflul deflagraţiei, este angajat al unei firme contractante.

Recomandări
Vladimir Ciorbă și ceilalți administratori Nordis, urmăriți penal pentru înșelăciune. Prejudiciul a ajuns la 75 milioane euro
Stiri actuale
Vladimir Ciorbă și ceilalți administratori Nordis, urmăriți penal pentru înșelăciune. Prejudiciul a ajuns la 75 milioane euro

Soțul Laurei Vicol, Vladimir Ciorbă, și ceilalți administratori ai grupului de firme Nordis sunt urmăriți penal. Prejudiciul în dosar a urcat la 75 de milioane de euro.

CCR spune că a respins legea pensiilor magistraților din cauza lipsei avizului CSM. Bolojan a așteptat 10 zile acest aviz
Stiri actuale
CCR spune că a respins legea pensiilor magistraților din cauza lipsei avizului CSM. Bolojan a așteptat 10 zile acest aviz

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională.

Sindicatele propun majorarea salariului minim la 4.350 lei în 2026. Bolojan: „În principiu, nu va crește”
Stiri Economice
Sindicatele propun majorarea salariului minim la 4.350 lei în 2026. Bolojan: „În principiu, nu va crește”

Cele mai multe federații sindicale au propus pentru 2026 o majorare a salariului minim la 4.350 lei, cu 300 lei mai mult decât nivelul actual de 4.050 lei, arata profit.ro.

Top citite
1 Termoenergetica
Shutterstock
Stiri actuale
Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă din cauza unor avarii. Termoenergetica face lucrări. Zonele afectate
2 vulcanul etna
Shutterstock
Stiri Diverse
O metodă inovatoare monitorizează magma Etnei. Cercetătorii italieni pot anticipa erupțiile vulcanului
3 Rafinaria Lukoil Ploiesti
Foto: Facebook
Stiri actuale
Explozie la rafinăria Lukoil din Ploiești. Un bărbat a fost rănit
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Octombrie 2025

45:51

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28