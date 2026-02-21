Din fericire, nimeni nu se afla pe stradă în acele clipe. Pompierii au intervenit și au curățat locul de bucățile care mai puteau cădea. Patru mașini au fost avariate.
În urmă cu doi ani, același acoperiș a fost luat de vânt și pus la pământ.
Vântul puternic a făcut vineri probleme în Bistrița. Un acoperiș a fost smuls de pe un bloc și aruncat într-o parcare. O cameră de supraveghere a surprins incidentul.
Din fericire, nimeni nu se afla pe stradă în acele clipe. Pompierii au intervenit și au curățat locul de bucățile care mai puteau cădea. Patru mașini au fost avariate.
În urmă cu doi ani, același acoperiș a fost luat de vânt și pus la pământ.
Sursa: ProTV
Etichete: acoperis, bistrita, vant puternic,
Dată publicare:
Ninsoarea și-a făcut simțită prezența în tot sud-estul țării, aflat sub Cod galben. Drumarii au făcut noapte albă pe șosele. Au intervenit constant pentru a ține circulația deschisă, deși viscolul a adus zăpada pe carosabil, iar vizibilitatea a scăzut.
Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, anunţă CNAB.
În acest weekend avem o nouă avertizare de vreme severă pentru sudul și sud-estul țării. Până sâmbătă seară vântul o să bată tare, cu rafale de 70 de km/h.
Ninsoarea și-a făcut simțită prezența în tot sud-estul țării, aflat sub Cod galben. Drumarii au făcut noapte albă pe șosele. Au intervenit constant pentru a ține circulația deschisă, deși viscolul a adus zăpada pe carosabil, iar vizibilitatea a scăzut.
O amplă investigație publicată de The Guardian arată cum CIA și MI6 au obținut indicii clare despre planurile Kremlinului și de ce, în pofida avertismentelor repetate, mulți lideri europeni și chiar oficiali de la Kiev au respins aceste informații.
Pompierii intervin sâmbătă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni din Capitală, la aproximativ 25 de metri de clădire.