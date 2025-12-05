Momentul în care o mașină a „zburat” cu viteză deasupra unui sens giratoriu și s-a izbit de un stâlp | VIDEO

05-12-2025 | 07:49
Scene spectaculoase au fost surprinse de o cameră de supraveghere, în Oradea. O mașină a trecut, parcă în zbor, deasupra unui sens giratoriu.

În imagini se observă cum autoturismul intră cu viteză în intersecție și ajunge direct în spațiul din mijloc, de unde pur și simplu a decolat.

Deși vehiculul dispare din cadru, la scurt timp se aude un zgomot puternic. În acel moment, autoturismul s-a izbit de un stâlp de pe marginea drumului. Șoferul a rămas încarcerat, în urma impactului.

La volan era un bărbat de 55 de ani care ar fi suferit o criză de diabet. Avea viteză și nu a mai reușit să stăpânească mașina.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 05-12-2025 07:26

