Momentul în care o femeie este jefuită de un tânăr pe o stradă din Mediaș. Individul i-a fracturat umărul

09-11-2025 | 19:16
Un tânăr a fost reținut pentru tâlhărie calificată, după ce vineri seară a jefuit o pensionară de 68 de ani pe o stradă din Mediaș.

Octavian Moldovan

Individul s-a apropiat de femeie, i-a furat geanta, iar în fugă a trântit-o pe victimă de asfalt și i-a fracturat umărul.

Cu ajutorul imaginilor surprinse de camera de supraveghere, suspectul a fost prins în mai puțin de 24 de ore.

Este vorba despre un tânăr de 21 de ani, care le-a declarat polițiștilor că este dependent de jocuri de noroc.

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

