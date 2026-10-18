Elevii unui Colegiu Tehnic din Iași au pregătit pentru concurs borș de fasole cu costiță afumată și turte de casă, coapte pe plită.

Tradiția a fost completată și de creativitate. Echipele din Botoșani au reinterpretat prăjiturile „ciucalău".

Fată: „Am vrut să le dăm un pic de toping, să arate mai modern, prin ciocolată albă, neagră și nucă. Se servesc cu cafea sau lapte rece”.

Iar tinerii veniți din Satu Mare au purtat costume moștenite din străbuni.

Fată: „Am adus sarmale făcute din pasat și pâine de mălai. Pâinea de mălai trece printr-un proces. Până când are o crustă rumenă și foarte frumoasă”.

84 de produse tradiționale au fost prezentate la concursul organizat la Universitatea de Științele Vieții din Iași

Fată: „Avem găluște cu crupe, cu smântână, salată de sfeclă cu hrean, ardei umplut cu crupe, ardei iute și costiță”.

Daniel Simeanu, decan Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentație, USV Iași: „Specificul concursului nostru este cel către gastronomia veche, tradițională, care să le dea posibilitatea să devina chiar și antreprenori”.

Elena Padurariu, chef: „Au tehnici de la bunicii noștri și chiar sunt surprinsa că ei chiar pun suflet. Ce am observat este diferență de texturi.”

Competiția prin care este promovată mâncarea tradițională a ajuns la cea de a noua ediție.