Polițiștii l-au capturat pe un câmp, la zeci de kilometri de Craiova. Timp de două zile şi jumătate a parcurs sute de kilometri prin țară, chiar dacă nu are permis de conducere.

El a fost capturat pe un câmp cu vegetație înaltă de lângă localitatea Catane, la 70 de kilometri de Craiova.

Individul a intrat în țara noastră pe la Giurgiu, sâmbătă dimineața, cu o mașină furată din Bulgaria. Abia la prânz autoritățile bulgare le-au alertat pe cele române. Sâmbătă după-amiază, polițiștii l-au identificat în Filiași. Au încercat să-i oprească mașina cu ajutorul unei benzi cu țepi, montată pe șosea. Nu au reușit.

Bărbatul a mers cu roțile tăiate până la Strehaia, unde un alt echipaj a încercat să-l oprească. Dar a abandonat mașina într-o pădure și a dispărut. Polițiștii l-au căutat cu dronele și un elicopter cu termoviziune, iar dimineața au mutat operațiunea terestră în Dolj, după ce au primit informații că fugarul ar fi fost văzut pe o stradă din Craiova.

Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: "S-a stabilit că bărbatul ar fi sustras un autoturism ce aparține unei femei din comuna Podari, parcat neasigurat și cu cheia în interior, în fața imobilului acesteia. Bărbatul ar fi condus și, ulterior, abandonat autoturismul în cauză, în extravilanul localității Giurgița. De asemenea, pe raza localității Giurgița, bărbatul ar fi cumpărat un autoturism, pe care l-ar fi condus pe raza localității și în extravilanul comunei Catane, unde a fost depistat de poliţişti."

Abia în jurul orei 13 a fost capturat, la 125 de kilometri de Strehaia, unde a fost căutat, duminică, întreaga zi.

Bărbatul este cetățean al Republicii Moldova și nu are permis de conducere. Vineri seara a fost implicat într-un incident cu polițiștii bulgari care îl opriseră pentru furtul unei mașini. A reușit să scape de ei și a furat acolo o a doua mașină, cu care a trecut în România.

La noi, el este cercetat pentru furt calificat și conducere fără permis.