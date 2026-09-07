„Astăzi, 7 septembrie, poliţiştii doljeni continuă, în judeţul Dolj, activităţile de căutare a bărbatului de 26 de ani, cetăţean al Republicii Moldova. Din verificările efectuate până în prezent s-a stabilit că bărbatul ar fi condus un autoturism sustras de pe teritoriul Bulgariei, pe care l-ar fi abandonat în zona unei păduri din apropierea oraşului Strehaia, existând indicii că s-ar fi deplasat în judeţul Dolj", au anunţat, luni, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, scrie News.ro.

Ei au menţionat că activităţile sunt în desfăşurare, iar poliţiştii fac verificări şi desfăşoară activităţi de căutare pentru prinderea bărbatului respectiv.

La activităţi participă şi jandarmii din Dolj.

Poliţişti din mai multe judeţe caută, de la sfârşitul săptămânii trecute, un cetăţean din Republica Moldova, în vârstă de 26 de ani, care a fugit după ce a abandonat, în zona unei păduri din Mehedinţi, o maşină furată din Bulgaria, înmatriculată în această ţară. Poliţiştii făcuseră semnal regulamentar de oprire unui autoturism al cărui şofer nu s-a conformat.

Incidentul s-a produs, sâmbătă, în jurul orei 15:30, când poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Strehaia au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism înmatriculat în Bulgaria, însă conducătorul auto nu s-a conformat.

Ulterior, autoturismul a fost abandonat în zona unei păduri.

„Pentru depistarea conducătorului auto, un bărbat de 26 de ani, cetăţean al Republicii Moldova, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Dolj, Gorj şi Caraş-Severin, al poliţiştilor din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi şi al jandarmilor mehedinţeni, desfăşoară activităţi de căutare în zona în care autoturismul a fost abandonat", preciza sursa citată.