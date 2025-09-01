Momente de panică într-un tren pe ruta Mangalia-Craiova. 1.300 de pasageri, evacuați după ce locomotiva a luat foc în mers

01-09-2025 | 07:55
Cei 1.300 de pasageri ai unui tren care circula pe ruta Mangalia-Craiova au trăit momente de panică, după ce locomotiva a luat foc.

Ina Popescu

Incendiul a izbucnit aseară, în Constanța, la scurt timp după ce garnitura a plecat din stație. Călătorii au ajuns la destinație cu zeci de minute întârziere.

Trenul Interregio 1996 a plecat din Mangalia la ora 12 și 43 de minute. A ajuns la stația Palas, din Constanța, cu o oră întârziere. Iar la scurt timp de la plecarea din gară, locomotiva a luat foc. Toți călătorii au fost dați jos din cele 15 vagoane.

Pasageră: De 15 minute de mers. Din Constanța până aici, nu e mai mult. Și a mers și încet. După aia nu mai știu, a luat foc, prima dată doar fum și după aia și cu flacără.

Pasager: Șeful de tren și cu cine a fost aici, șeful de gară, imediat au deconectat locomotiva și au tras-o mai încolo, noi am stat în siguranță în spate.

Cauza este necunoscută

Pompierii au ajuns imediat la fața locului.

Oana Manoilă, purtător de cuvânt ISU Dobrogea: S-au deplasat două autospeciale de stingere, una din ele cu pulbere și un echipaj SMURD B2, incendiul manifestându-se la nivelul pantografului.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Călătorii au fost preluați de o altă locomotivă, după ce militarii au stins incendiul.

Cel mai grav a fost pentru pasagerii care aveau trenuri de schimbat. Din cauza întârzierii mari, nu au mai ajuns la timp în gară. Acum, pompierii încearcă să stabilească de la ce a pornit vâlvătaia.

