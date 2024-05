Creaturile care au început să terorizeze Brașovul, după urși. Localnicii le întâlnesc în fiecare seară pe străzi

Numărul apelurilor la 112 a explodat în ultima lună, iar specialiștii spun că, la fel ca în cazul urșilor, mistreții sunt atrași de hrana pe care o găsesc mai ușor în oraș.

Imaginile au fost filmate într-o zonă de promenadă din cartierul Răcădău, la nici 100 de metri de locuinţele oamenilor. În ziua următoare, animalele erau deja printre blocuri și în parc.

Primele incursiuni ale mistreţilor în Braşov au fost semnalate în luna martie, iar până acum s-au înregistrat peste 50 de apeluri la 112.

Luiza Dănilă, purtătorul de cuvânt al IJJ Braşov: „Dacă în lunile aprilie şi martie am avut 28 de solicitări, doar în luna mai a acestui am avut un număr de 24 de solicitări. Comparativ cu anul trecut, spre exemplu, vă pot spune că în primele 4 luni ale anului 2023 nu am avut niciun apel care să semnaleze prezenta mistreţilor.”

Specialiştii spun că, la fel ca urşii, mistreţii ar putea fi atraşi de hrana pe care o găsesc mai uşor printre blocuri iar fenomenul este larg răspândit în vestul Europei.

Mihai Pop, cercetător Institutul pentru Cinegetică și Resurse montane: „În orașe mari există animale care locuiesc acolo permanent, inclusiv mistrețul. În Budapesta sunt zone și cartiere în care mistreţul e o prezență comună. La fel și în Germania, în Berlin. E un pic ciudat acuma, pentru că în perioada asta pesta porcină a redus semnificativ populaţiile de mistreţi în România, și nu putem spune că vin mistreţi în oraş pentru că a crescut populaţia de mistreţi.”

Jandarmii spun că, de cele mai multe ori, sălbăticiunile se retrag singure în pădure. Le recomandă oamenilor să nu se apropie, pentru că aceste animale sunt imprevizibile şi pot fi periculoase.

Mihai Pop: „Mistrețul poate să fie un animal periculos, poate să atace omul în aceeași măsură în care și ursul, și cerbul atacă, dacă se simte în pericol. Nu prea sunt înregistrate foarte multe accidente în ceea ce priveşte mistreţul, în vestul Europei sunt mai multe decât la noi.”

O cercetare ştiinţifică realizată între 2015 şi 2020 arată că animalele care apar cel mai adesea în zonele urbane din România sunt căpriorul, ursul, șarpele şi mistreţul.

