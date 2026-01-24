UPDATE - Băiatul de 11 ani a fost găsit la scurt timp de la emiterea mesajului RO-Alert.

Poliția Capitalei informează că minorul în vârstă de 11 ani, a cărei plecare a fost semnalată public în cursul zilei de sâmbătă, a fost găsit și se află în afara oricărui pericol.

„Mulțumim reprezentanților mass-media pentru mediatizarea rapidă a cazului, precum și cetățenilor care au oferit informații și sprijin în demersurile desfășurate” precizează Poliția Capitalei.

Băiatul se numește Gheorghe Trifu, și a dispărut sâmbătă seara.

„La data de 24.01.2026,ora 18:30,Politia Capitalei a fost sesizata cu privire la disparitia minorului TRIFU GHEORGHE în varsta de 11 ani din Bucuresti,Sector 2.Semnalmente:1,35m,40kg;par negru;ochi caprui;Imbracaminte:geaca gri,pantalon albastru,ochelari negri.Orice informatie va fi transmisa la 112.Pentru a vizualiza fotografia şi detaliile, accesati https://politiaromana.ro/ro/copii-disparuti/trifu-gheorghe- 20140526 din pagina web a Poliției Române-D.G.P.M.B” a transmis Poliția Capitalei prin mesajul de urgență.

