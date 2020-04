Ministrul Sănătății, despre criza din spitale: ”Vom avea pierderi, inclusiv din corpul medical"

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, a spus că actuala criză din spitale a fost cauzată de superficialitatea managerilor, precizând că personalul medical are nevoie de încredere, cea care ”ne va scoate la liman”.

Ministrul Sănătății a vorbit pentru corespondentul PROTV Liliana Curea despre criza din spitale cauzată de coronavirus, criză creată de superficialitatea managerilor.

”Lucrurile au fost diferite de la caz la caz. Au fost locuri unde managementul a fost defectuos, locuri în care partea medicală a trecut superficial peste niște etape, inclusiv consultul, au fost spitale care nu au avut echipamente de protecție, diferă foarte mult de la un spital la altul. Dar acolo unde există infectări în spitale, a fost tratarea cu superficialitate a unui moment pe care nu l-am știut nimeni dintre noi. A intervenit dezorientarea, teama, dar în timp a venit și încrederea”, a declarat Nelu Tătaru.

”În timp de pace și în timp de război trebuie să aibă niște depozite”

Ministrul a abordat și tema lipsurilor din sistemul medical, ieșite acum la suprafață, în plină pandemie de coronavirus. Tătaru consideră că un bun manager trebuie să știe că un spital trebuie să aibă rezerve și ”în timp de pace, și în timp de război”.

”Lipsuri erau de peste 30 de ani. Ține de managementul fiecărui spital în parte. Pot să dau exemplul spitalului din Oradea, care și-a adus singur echipamente și materiale din China, astfel încât să poată da acum și spitalelor din jur. Managerul oricărui spital trebuie să știe că, în timp de pace și în timp de război, trebuie să aibă niște depozite. Nu neapărat pline, dar măcar la jumătate. Multe dintre ele au avut depozitele goale, iar când au vrut să cumpere, nu au mai găsit”, a mai afirmat Nelu Tătaru pentru Știrileprotv.ro.

Ministrul a spus că indiferent de câți bani s-ar investi în sistem, aceștia nu vor ajunge niciodată fără un management competent.

”Oricât am țipa că este subfinanțat sistemul medical, dacă nu vom avea un management competent, nu vom rezolva această situație. Poți să dai oricâți bani vrei, dacă nu avem un management competent nu vor ajunge niciodată”, declară demnitarul.

”Încrederea medicilor este cea care ne va scoate la liman”

Potrivit acestuia, nu contează dacă un director este pus pe criterii politice, atâta timp cât își face bine treaba: ”Chiar dacă este un management politic, trebuie să pui un profesionist. Acel profesionist, te ridică sau te coboară, chiar și politic”.

Nelu Tătaru a transmis și un mesaj către medicii printre care se află în fiecare zi, spunând că de aceștia depinde scoaterea noastră la liman.

”Să înțeleagă că am fost și rămân un profesionist. Să înțeleagă că voi intra și în blocul operator, dacă este nevoie. Trebuie să ne facem treaba, este o provocare la care nu ne-am așteptat, în care am intrat fragili. Nu merg doar să dau încredere, merg să văd situația. Personalul medical are nevoie de încredere, să își recapete speranța. Încrederea lor este cea care ne va scoate la liman”, a mai spus ministrul Sănătății pentru Știrileprotv.ro.

Nelu Tătaru a încheiat vorbind despre importanța respectării regulilor de către populație.

”Vom avea și pierderi, inclusiv din corpul medical, dar vom face tot posibilul să fie cât mai mici. Nu le putem opri, dar le putem limita. Dacă populația nu respectă indicațiile, condiții de izolare, regulile minime de igienă, atunci nu mai putem să mai salvăm”, a concluzionat ministrul Sănătății.