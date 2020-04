Peste 20.000 de morți în SUA din cauza coronavirusului. Tratamentul recomandat de Trump

Numărul deceselor provocate de coronavirus în întreaga lume a depăşit 110.000. Cele mai multe victime sunt în Statele Unite: peste 20.000.

În plus, nicio ţară nu are mai multe îmbolnăviri decât New York-ul. În tot statul sunt peste 180.000 de cazuri.

Toate statele federale au declarat stare de dezastru

Toate statele federale au declarat starea de dezastru din cauza pademiei de coronavirus, după ce numărul cazurilor de infectare a depășit cu mult o jumătate de milion.

Dr. Charles Murray, Institute For Health Metrics & Evaluation: „Suntem aproape la vârful pandemiei, dar scăderea va fi foarte lentă, cum am văzut la alte state care au atins vârful mai devreme luna aceasta.”

Pentru Statele Unite, pe harta roșie New Yorkul are cea mai intensă culoare.

Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York: „Nu este un vârf absolut, vedeţi că aceste cifre s-au stabilizat cumva, dar s-au stabilizat la un nivel înfiorător.”

Măsurile impuse nu vor fi momentan relaxate

Într-o mare de deznădejde, speranța se înfiripă, totuși. Guvernatorul statului New York Andrew Cuomo spune că numărul noilor internări în spitale nu mai crește atât de mult. Dar momentan nu concepe o revenire la normal a activităților.

Bill De Blasio, primarul orașului New York: „E sigur? Este înţelept? Va da rezultate? Va fi spre binele copiilor noştri? Este corect pentru comunitate să redeschidem şcolile acum sau înainte de sfârşitul lunii iunie? După o temeinică analiză, anunţ astăzi că în oraşul New York şcolile publice vor rămâne închise până la sfârşitul anului şcolar.”

Credincioșii din Kentucky riscă amenzi dacă merg la biserică de Paște

Guvernatorii din multe state vor să se asigure că nimeni nu încalcă consemnul "stați acasă" în zilele de Paște. În Kentucky, de exemplu, credincioșii care vin la biserici riscă să primească citații pentru trimiterea în judecată și vor fi trimiși în carantină.

Andy Beshear, guvernatorul statului Kentucky: „Câţi oameni de bună credinţă care au înţeles că nu mai pot lua parte la slujbe trebuie să plătească pentru deciziile necugetate ale altora?”

În Los Angeles, oamenii stau la coadă pentru alimente gratuite

Pe de altă parte, speriaţi de gândul că ar rămâne fără mâncare, în Los Angeles oamenii stau la coadă pentru a primi alimente gratuite. În California, vârful epidemiei nu a fost atins încă, aşa că sunt pregătite noi spitale.

Stephanie Elam, corespondent CNN: „Ceea ce am văzut în multe dintre aceste spitale este înființarea unor astfel de camere care au o aşa-numită "presiune negativă". Acesta este un loc de unde virusul nu poate ieși și aici vor fi puşi pacienții care sunt în stare foarte gravă.”

Noi cazuri de infectare la bordul portavionului nuclear Theodore Roosevelt

În altă ordine de idei, la bordul portavionului american nuclear Theodore Roosevelt, care este în prezent ancorat în insula Guam, au fost confirmate noi cazuri de infectare.

Sunt până acum peste 550 de marinari testați pozitiv cu noul coronavirus din cei aproape 3.700, iar analizele nu sunt încă finalizate.

Donald Trump susține că hidroxiclorochina ar fi un medicament benefic

În ceea ce priveşte un posibil tratament pentru combaterea virusului, preşedintele Donald Trump continuă să susţină că hidroxiclorochina ar fi un medicament benefic, în ciuda numeroaselor critici.

Donald Trump: „Ce aveţi de pierdut? Mai întreb odată: ce aveţi de pierdut?”

Administraţia preşedintelui Trump are în vedere 1 mai ca dată-ţintă pentru relaxarea restricţiilor

Administraţia preşedintelui Donald Trump are în vedere 1 mai ca dată-ţintă pentru relaxarea restricţiilor impuse în vederea limitării epidemiei cu noul coronavirus în SUA, a declarat duminică şeful Administraţiei americane pentru alimente şi medicamente (FDA), Stephen Hahn.

Acesta a avertizat totuşi că este prea devreme să se spună dacă va fi respectat acest target, transmite Reuters.

„Vedem lumina de la capătul tunelului”, a declarat Hahn pe ABC, adăugând că „siguranţa şi binele poporului american trebuie să aibă prioritate şi să determine deciziile luate”.

Curba „nu doar că s-a aplatizat, începe să dea înapoi”, a spus pe CNN şi dr. Anthony Fauci, epidemiologul şef al SUA, exprimându-şi speranţa că se va constata „un declin foarte clar şi ulterior ne putem gândi cum putem ţine (virusul) la distanţă şi să prevenim un reviriment”.