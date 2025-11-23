Ministrul Muncii: „Sper că vom avea cât mai repede un aviz al CSM pe proiectul cu pensiile speciale ale magistraţilor”

23-11-2025 | 07:58
Ministrul Muncii a declarat că speră ca CSM să dea un aviz cât mai repede pe noul proiect privind pensiile speciale ale magistraţilor, el adăugând că, în acest caz, ministerul său a făcut tot ce i s-a cerut şi a fost „cât de loial s-a putut”.

Ioana Andreescu

Întrebat dacă magistraţii CSM ar putea da un aviz rapid pe noul proiect privind pensiile magistraţilor, astfel încât România să respecte termenul de 28 noiembrie din jalonul PNRR, care aduce o finanţare de 231 de milioane de euro ţării noastre, ministrul Florin Manole a afirmat că speră să se întâmple acest lucru.

„Cred şi sper că da, dar n-aş putea să anticipez, pentru că este totuşi o altă putere a statului român şi există o dinamică proprie, nu e în atribuţiile mele să mă amestec acolo. Sper însă că vom avea un aviz. Noi, ca minister, am făcut tot ce puteam, am făcut tot ce ni s-a cerut, am colaborat cu Cancelaria şi deci cu premierul cât de loial s-a putut, 100% loial, 100% constructiv”, a afirmat ministrul Florin Manole.

El a precizat că nu ştie când va veni Guvernul în Parlament pentru a-şi asuma răspunderea pe acest proiect, deoarece totul depinde de avizele care trebuie obţinute pe documentul respectiv.

„Sper să venim cât mai repede, în marja zilei limită de 28 noiembrie. Nu aş putea să anticipez acum dacă joi, dacă miercuri, dacă vineri. Depinde foarte mult şi de cum vom avea avizele, evident”, a declarat Manole.

Întrebat despre o eventuală vină în cazul în care România pierde suma de 231 de milioane de euro dacă proiectul nu este aprobat până la sfârşitul lunii, ministrul Florin Manole a răspuns: „Este un eşec pe care trebuie să-l asumăm. Cine a greşit trebuie să îşi asume asta”.

Premierul anunță posibile termene pentru angajarea răspunderii

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că există premise bune ca Guvernul să primească un aviz mult mai repede de la CSM pe proiectul pensiilor magistraţilor, astfel încât îşi propune ca săptămâna viitoare, joi, în şedinţa de guvern, sau vineri cel târziu, să declanşeze procedura de angajare a răspunderii în Parlament.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, coiniţiat de Ministerul Muncii şi Ministerul Justiţiei, a fost publicat, miercuri, în procedură de transparenţă decizională.

Prevederile proiectului de lege și calendarul CSM

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă.

Totodată, perioada de tranziţie până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

În cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieşirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice va fi de 10 ani.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat, joi, că a trimis către instanţe şi parchete proiectul legii privind pensiile magistraţilor, adunările generale ale acestora urmând să fie convocate în 24 şi 25 noiembrie. După centralizarea punctelor de vedere ale magistraţilor, Plenul CSM se va întruni pentru a da avizul instituţional.

România trebuie să rezolve, până în 28 noiembrie, chestiunea pensiilor magistraţilor, care este, potrivit oficialilor români, jalon de îndeplinit în PNRR, existând riscul pierderii a 231 de milioane de euro.

Magistraţii au susţinut, însă, în repetate rânduri, că jalonul a fost deja îndeplinit din 2024.

