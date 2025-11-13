Ministrul Muncii: Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi, în sfârşit, finanţat din fonduri europene

Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va fi, în sfârşit, finanţat din fonduri europene, a anunţat joi ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.

„Programul naţional de fertilizare in vitro (FIV) va putea fi, în sfârşit, finanţat din fonduri europene. Este o veste bună pentru mii de familii care trăiesc, zi de zi, cu speranţa de a-şi împlini visul de a avea un copil.

După discuţii şi eforturi comune, am reuşit să introducem acest program în Programul Operaţional Sănătate, pentru ca el să poată continua şi să se dezvolte, chiar şi în condiţiile unor restricţii bugetare dificile. Este un pas important, nu doar administrativ, ci profund uman. Pentru că vorbim despre oameni care nu cer privilegii, ci doar o şansă", a transmis ministrul printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, procedurile pentru elaborarea ghidului solicitantului vor fi demarate rapid, astfel încât finanţarea să devină realitate cât mai curând.

„Mulţumesc colegilor mei, Alexandru Rogobete (ministrul Sănătăţii, n.r.) şi Dragoş Pâslaru (ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, n.r.), pentru sprijinul şi colaborarea lor. Acesta este genul de proiect care aduce viaţă, speranţă şi încredere", a adăugat ministrul.

La fiecare 35 de secunde se naște un copil in vitro

Mădălina Popescu, medic ginecolog: „În ultimul an, numărul de fertilizări in vitro a crescut până la aproape 10.000, iar ultimul program de finanțare pentru cuplurile care n-au reușit să obțină o sarcină pe cale naturală a avut deja înscrise peste 4.500 de dosare.”

Și asta doar în ultimele două săptămâni.

