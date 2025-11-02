Primul copil conceput „în eprubetă”, la București: „La fiecare 35 de secunde se naște un copil conceput in vitro”

02-11-2025
„Sunt primul om conceput datorită științei!”, a spus-o astăzi, la București, englezoaica Louise Brown, considerată la naștere un miracol medical. Este rezultatul primei fertilizări in vitro reușite, acum 47 de ani.

Adriana Stere

Medicii au primit mai apoi Premiul Nobel pentru Medicină, pentru cea mai importantă inovație a secolului. De atunci, peste 15 milioane de bebeluși concepuți prin FIV au ajuns în brațele unor părinți care nu puteau avea copii pe cale naturală.

Primul copil FIV a schimbat istoria medicinei

În ziua nașterii ei, Royal Hospital din Oldham, Marea Britanie, a fost înconjurat de echipe de presă. Vestea primului copil „de laborator”, creat cu material biologic de la părinți, a făcut înconjurul lumii și a ținut primele pagini ani întregi. Dintr-un embrion preparat artificial și implantat în uter a rezultat o fetiță.

Louise Brown, primul om conceput prin F.I.V.:Tuturor prietenilor mei le plăcea asta. «Louise, ești în cartea de științe!» E o poză cu mine în copilărie și scria că sunt primul bebeluș «în eprubetă». Și acela era manualul de științe. Un pic cam ciudat... Și mă întrebau dacă am stat în eprubetă. Le spuneam că eprubeta n-are legătură. A fost un vas Petri. Adică o asemenea cutie. Doi dintre medicii care au reușit să creeze practic un om au primit în 2010 Premiul Nobel pentru pionierat în reproducerea umană. Bob, Patrick și Gene au vrut ca inovația lor să fie accesibilă oricui. Și cred că de asta i-au ales pe mama și pe tata, pentru că nu erau bogați. Înainte să mă aibă pe mine, trăiau greu, locuiau în vagoane de tren. Nu. Mi-au făcut peste 100 de teste când m-au născut și n-au găsit nimic.”

FIV aduce speranță pentru mii de cupluri și în România

Louise e brutar și face lobby în lume pentru finanțarea de la stat a procedurilor.

Nicole Brunel, președintele asociației:Anul trecut, din fondul de urgență la dispoziția guvernului, s-au alocat 30 de milioane de euro pentru programul FIV, iar anul acesta 20 de milioane de euro, în condițiile de austeritate actuale, pentru că s-a înțeles că austeritatea trece, copiii rămân.”

Corespondent PROTV:În zilele noastre, la fiecare 35 de secunde se naște un copil conceput prin FIV. În Marea Britanie, în fiecare clasă ori grupă de copii, unul – statistic vorbind – a fost cândva embrion într-un laborator. În Statele Unite, doi la sută din populație a venit pe lume prin proceduri de reproducere asistată medical. Iar dacă vedeți și în România mai mulți gemeni și tripleți, e pentru că la FIV se transferă deseori doi embrioni. Și deseori prind amândoi sau se și multiplică.”

Mădălina Popescu, medic ginecolog: „În ultimul an, numărul de fertilizări in vitro a crescut până la aproape 10.000, iar ultimul program de finanțare pentru cuplurile care n-au reușit să obțină o sarcină pe cale naturală a avut deja înscrise peste 4.500 de dosare.”

Și asta doar în ultimele două săptămâni.

Sursa: Pro TV

