Marinescu a explicat că, datorită comportamentului său, chiar dacă a săvârșit infracțiuni grave, deținutul a beneficiat „etapizat” de trecerea la un regim de detenție mai permisiv, respectiv cel semi-deschis, după ce a fost evaluat de către specialiști.

Ministrul Justiției a fost întrebat, luni, la Digi 24, dacă toți criminalii primesc permisii, demnitarul precizând că cetățeanul turc a fost evaluat și, după o perioadă și datorită „comportamentului bun” pe care l-a avut până în prezent, s-a decis trecerea sa în regim semi-deschis.

72 de recompense și 24 de permisii fără incidente

„Prin trecerea timpului și prin comportamentul bun până la acest moment, s-a decis trecerea sa în regim semi-deschis. A fost recompensat de 72 de ori în sistemul penitenciar, a avut 24 de permisii de ieșire din penitenciar, fără a se fi întâmplat până în momentul de față nimic”, a declarat Radu Marinescu.

Ministrul Justiției a explicat că această situație trebuie analizată din perspectiva modului în care politicile penale stabilite la nivelul statului sunt aplicate, inclusiv în ceea ce privește regimul penitenciar.

Justiția restaurativă și posibilitatea reeducării

„Există o componentă de justiție care se numește restaurativă și care are în vedere posibilitatea ca o persoană să fie reeducată, chiar în ipoteza săvârșirii unor infracțiuni foarte grave. Acest lucru se întâmplă etapizat. Acest om executase deja 10 ani din pedeapsă și fusese evaluat sistematic de specialiștii din penitenciar, care i-au analizat comportamentul, atitudinea și participarea la activitățile din detenție”, a precizat ministrul Justiției.

Marinescu a adăugat că, fără a încerca să justifice această situație, în sistemul penitenciar există mai mulți deținuți care beneficiază de astfel de măsuri, în urma unor evaluări care indică „o recuperare morală și o modificare a atitudinii față de valorile sociale”.

Verificări amănunțite și „cele mai ferme măsuri”

În legătură cu informațiile potrivit cărora bărbatul ar fi fugit din România, Marinescu a spus că va dispune „verificări foarte amănunțite” la nivelul unității penitenciare pentru a stabili exact care era situația acestuia și cum a ajuns să beneficieze de aceste înlesniri.

„În măsura în care vom identifica o responsabilitate concretă la nivelul unității penitenciare, vă asigur că vom lua cele mai ferme măsuri. În egală măsură, se lucrează cu organele de poliție pentru a fi identificată cât mai rapid această persoană”, a declarat ministrul Justiției.

Omul de afaceri turc Abdullah Atas, condamnat la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat, nu s-a mai întors în penitenciar după permisia acordată între 23 și 26 ianuarie, fiind dat în urmărire națională după ce nu a fost găsit la locuința sa din Voluntari.

În august 2015, acesta a ucis un polițist care îi făcuse semn să oprească, lovindu-l intenționat cu mașina și purtându-l pe capotă câteva sute de metri. Ulterior, analizele au arătat că bărbatul consumase alcool, având o alcoolemie de aproape 2 la mie.

