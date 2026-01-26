Poliţia Capitalei informează că bărbatul a fost căutat la domiciliu, în Voluntari, dar nu a fost găsit, astfel că poliţiştii fac verificări pentru localizarea acestuia.

Poliţia Capitalei a informat, luni, că Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova că un cetăţean de naţionalitatea turcă -Atas Abdullah - care este încarcerat pentru săvârşirea infracţiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26 ianuarie 2026 şi nu a mai revenit în penitenciar.

Bărbatul în cauză a fost căutat la domiciliu, în oraşul Voluntari, fără a fi găsit, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, au fost demarate verificări pentru localizarea bărbatului.

MAI: ”Luăm în calcul că a plecat din România, că a plecat în Turcia”

Ulterior, secretarul de stat Bogdan Despescu a fost întrebat într-o conferință de presă dacă are informații despre situația acestui bărbat.

”În această dimineață am fost sesizați de către ANP cu privire la faptul că bărbatul de 46 de ani nu s-a mai întors un penitenciar. Fac precizarea că la acel moment, colegii de la Poliția Voluntară făceau verificări cu privire la prezența lui în spațiu extern, adică în afara penitenciarului. El a fost pus în libertate, i s-a trimis o învoire în ziua de 23. Vineri s-a prezentat la sediul Poliției Voluntari. Tot vineri a semnat cu privire la această activitate procedurală.



Imediat după sesizarea de la ANP, am declanșat procedura de urmărire. Într-un procent mare, luăm în calcul că a plecat din România, că a plecat în Turcia și vă spun de ce, pentru că astăzi, cu ocazia verificărilor, mai precis cu ocazia discuțiilor cu fosta soție, fosta parteneră, ni s-a precizat că a fost contactată de un cetățean care i-a comunicat că este plecat în Turcia. Nu înseamnă că este 100%, dar luăm în calcul într-un procent destul de mare”, a spus Despescu.

