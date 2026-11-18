Întâlnirea dintre ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, şi tatăl Alinei Apostol şi avocatul ales al familiei a avut loc, miercuri, la sediul Ministerului Justiţiei.

”Întrevederea a avut loc în contextul preocupării constante a Ministerului Justiţiei pentru situaţia doamnei Alina Apostol şi al demersurilor susţinute ale instituţiei pentru identificarea şi valorificarea tuturor posibilităţilor legale şi instituţionale care pot contribui la soluţionarea cauzei şi la transferarea acesteia în România. Discuţiile au oferit prilejul unei informări directe asupra demersurilor întreprinse, al analizării etapelor următoare şi al reafirmării disponibilităţii Ministerului Justiţiei de a continua implicarea instituţională, cu toată responsabilitatea şi atenţia pe care o astfel de situaţie le impune”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Justiţiei.

Potrivit sursei citate, Radu Marinescu a subliniat importanţa menţinerii unui dialog constant cu familia şi a unei colaborări susţinute cu toţi factorii instituţionali implicaţi, astfel încât toate căile legale disponibile să fie avute în vedere şi valorificate în vederea atingerii obiectivului comun: revenirea Alinei Apostol în România.

”Ministerul Justiţiei rămâne alături de familie în acest demers şi va continua să depună eforturile care intră în sfera sa de competenţă pentru identificarea unei soluţii, având în vedere atât exigenţele cadrului legal, cât şi dimensiunea profund umană a acestei situaţii”, scrie în comunicat.

Și Ministrul de Externe Dan Neculăescu a discutat, joi, cu familia Alinei Apostol și a dat asigurări că MAE îi susține cazul. Dan Neculăescu a transmis că, prin reţeaua consulară, urmărește îndeaproape respectarea tuturor drepturilor sale şi monitorizează condiţiile de detenţie şi starea de sănătate a Alinei şi menţin un dialog constant cu autorităţile locale competente.

”Demersurile noastre se desfăşoară în coordonare cu Ministerul Justiţiei, într-un cadru de cooperare interinstituţională adaptat specificului acestui caz. Aşa cum am spus încă de la audierile parlamentare, la MAE vom intensifica eforturile diplomatice pentru soluţionarea acestor situaţii dificile şi nu voi face niciun pas înapoi de la un dialog pe aceste teme”, arată Neculăescu.

Ministerul Justiţiei a transmis, referitor la cazul Alinei Apostol, care execută în China o pedeapsă decisă de instanţele din această ţară, că autorităţile chineze au precizat în mod repetat că finalizarea procedurii de transferare în România a femeii este condiţionată de achitarea despăgubirilor restante către victimele infracţiunii.

Alina Apostol a fost condamnată, în iulie 2019, de Curtea Populară din oraşul Quanzhou la 13 ani şi jumătate de detenţie pentru o fraudă cu cardul bancar. Sentinţa a fost parţial recunoscută de autorităţile din România, infracţiunea fiind asimilată celor de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi acces la un sistem informatic, prevăzute în legislaţia românească. Printr-o sentinţă din martie 2023 a Curţii de Apel Bucureşti, autorităţile judiciare române au adaptat pedeapsa aplicată de autorităţile chineze la 9 ani şi 4 luni de închisoare. Curtea de Apel a dispus transferul într-un penitenciar din România, în baza cooperării internaţionale în materie penală. Cu toate acestea, autorităţile nu au dus-o în ţară pe femeia condamnată.