El a precizat că nu o să crească preţul la gaze naturale pentru consumatorii casnici, pentru că vor plafona preţul de la producător pe tot lanţul.

Ministrul Bogdan Ivan a anunţat la Parlament că ”au terminat actul normativ prin care se asigură că nu o să crească preţul la gaze naturale după data de 31 martie, lucru care dă stabilitate”.

”Imediat ce va fi adoptat în şedinţa de guvern va crea predictibilitate şi pentru companii şi pentru oameni şi vreau să fie toată lumea liniştită, în ciuda apelurilor bombastice de pe reţele de socializare, de pe anumite ecrane, că nu o să crească preţul la gaze naturale pentru consumatorii casnici, pentru că plafonăm de la producător, pe tot lanţul, avem tarif reglementat, ca să nu ajungem la un preţ mai mare la gaze naturale pentru oamenii de acasă” a menţionat ministrul.

Ministrul Energiei a fost întrebat şi ce se va întâmpla cu sprijinul pentru consumatorii vulnerabili.

”Este o măsură a PSD, cu care s-a pornit la proiecţia de buget pe anul 2026. În cazul consumatorilor vulnerabili de energie o să continuăm acel mecanism de reducere cu 50 de lei a facturilor la energie electrică pentru persoanele cu venituri mici şi în acelaşi timp discutăm despre introducerea acestui mecanism pentru sezonul rece, adică 1 octombrie- 31 martie 2027, de 100 de lei pentru persoanele cu venituri foarte mici, în materie de gaze naturale”, a spus ministrul.