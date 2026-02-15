Maratonul de transplant a fost posibil după ce familia unei femei de 37 de ani, intrată în moarte cerebrală, și-a dat acordul pentru prelevarea de organe.

În pieptul unui bărbat de 51 de ani din Maramureș bate acum o inimă nouă. De mai bine de un an și jumătate o aștepta.

Horațiu Suciu, șef clinică chirurgie cardiovasculară: Am avut șansa unui donator. De grupa zero pozitiv și practic această grupă poate să doneze la orice tip de grupă sanguină. Am ales acest pacient pentru că era în stadiu cel mai avansat de insuficiență.

Ficatul a ajuns în București.

Primul transplant hepatic pentru un copil, din 2026

Vlad Brașoveanu, șeful secției de transplant hepatic IC Fundeni: În București există 2 urgențe majore: una - o femeie tânără transplantată în urmă cu câțiva ani care suferă de un reject cronic și care necesită un retransplant. Am ales fetița pentru că este mult mai gravă și are nevoie de un ficat întreg.

Chiar în aceste momente are loc primul transplant hepatic din acest an pentru un copil. Este o adolescentă de 14 ani al cărui ficat era grav bolnav. Intervenția este realizată de o echipă mixtă de specialiști de la Institutul Clinic Fundeni și de aici de la Grigore Alexandrescu.

Laura Bălănescu, medic primar chirurgie Grigore Alexandrescu: Este complicată pentru că este o malformație congenitală a vaselor și a trebuit foarte multă atenție din punctul acesta de vedere.

Acum fetița este conștientă și se simte bine. Tot în București au fost transplantați plămânii, la spitalul Sf. Maria, unei paciente de 43 de ani.

Rinichii au salvat viețile a doi bolnavi din Iași, locul de unde au și fost prelevate organele, de la o femeie de 37 de ani intrată în moarte cerebrală.

Un elicopter a plecat din Capitală pentru a aduce ficatul și plămânii. Dar pentru că a doua aeronavă programată nu a mai putut decola din cauza vremii, același elicopter a dus inima la Târgu Mureș, apoi a venit în București. Prelevarea organelor se face doar de la pacienți aflați în moarte cerebrală, adică atunci când creierul nu mai are nicio șansă să își revină.