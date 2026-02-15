Asta, deși unii copii petrec tot mai mult timp online. Telefoanele, tabletele și aplicațiile de social media oferă opțiuni pentru limitarea timpului petrecut pe ecrane, inclusiv a conținutului, care de multe ori e nepotrivit vârstei lor, avertizează psihologii.

Aproximativ 46% dintre părinții români nu știu că există funcții de control parental ori nu știu cum să le folosească, potrivit „WORLD VISION”. În același timp, 77% monitorizează activitatea online a copiilor, dar se bazează pe discuții deschise și pe reguli, nu pe instrumente tehnice. Un alt studiu, făcut de organizația „Salvați Copiii”, arată că aproximativ 80% dintre copii navighează pe internet fără nicio restricție.

Părinții mizează pe încredere și reguli, nu pe aplicații

Părinte: „Controlăm treaba având acces la telefonul ei direct, a fost o înțelegere. Trebuie mers și pe încredere."

Părinte: „Am blocat toate aplicațiile care țin de social media. Nu a stat controlat, până când nu ne-am dat seama că e o problemă serioasă."

Părinte: „I-am setat în medie o oră jumate pe zi și, cu excepții de rigoare, în weekend și în vacanțe, undeva la 2 ore."

Specialiștii atrag atenția că dialogul părinte–copil este esențial, dar nu întotdeauna suficient. Platformele online îi pot expune pe copii la conținut dăunător.

Elena Stambuli, psiholog: „Copiii sub 10 ani consumă mult material video și de multe ori conținut nepotrivit. Acesta le poate afecta, pentru că creierul lor este în formare. Acest control parental nu trebuie văzut ca o lipsă a libertății, ci mai degrabă ca o modalitate de a o monitoriza."

Cătălin Anghel, specialist IT: „Unele sunt gratuite, dar cu limitări, dar cele mai multe sunt cu bani și aici poate să fie această opreliște, că nu ai vrea să dai bani continuu."

Andreea Bujor, director comunicare World Vision: „Aproape jumătate dintre părinți nu știu să folosească instrumentele de control parental, nu au auzit unii dintre ei că există astfel de instrumente. Cu toate acestea, și-ar dori foarte mult să aibă conversații, să poată să știe ce fac copiii în online."

Același studiu arată că părinții mai tineri, sub 35 de ani, se simt mai încrezători să folosească uneltele digitale decât cei trecuți de 55 de ani. Studiul a fost realizat pe un eșantion de peste 1000 de părinți cu copii cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani, din mediul urban și rural.