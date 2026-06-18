Ministerul Justiției, anunț privind ”predarea imediată către autoritățile române” a lui Paul de România

Conform sursei citate, ”hotărârea reprezintă un moment important în această cauză și pune capăt unei proceduri judiciare care s-a desfășurat pe parcursul ultimilor trei ani”.

Pe de altă parte, autoritățile române precizează faptul că hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Paris nu este definitivă la acest moment și că, în prezent, sus-numitul se află sub control judiciar.

Nepotul Regelui Carol al 2-lea este vizat de un mandat european de arestare, fiind condamnat la 3 ani și 4 luni pentru acuzații de corupție în dosarul Ferma Băneasa.

”Decizia instanței franceze constituie un succes al cooperării judiciare eficiente dintre România și Franța, confirmând angajamentul comun al celor două state pentru aplicarea principiilor statului de drept și respectarea obligațiilor asumate în cadrul mecanismelor europene de cooperare judiciară.

Autoritățile române vor continua să urmărească desfășurarea procedurilor judiciare și vor informa opinia publică cu privire la orice evoluție relevantă a cauzei” - mai precizează Ministerul Justiției.