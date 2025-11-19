Justiția din Franța a refuzat din nou extrădarea lui Paul al României, condamnat în dosarul Ferma Băneasa

Curtea de Apel de la Paris a refuzat pentru a doua oară doar anul acesta să-l trimită pe Paul al României într-o închisoare din țara noastră.

Nepotul Regelui Carol al 2-lea este vizat de un mandat european de arestare, fiind condamnat la 3 ani și 4 luni pentru acuzații de corupție în dosarul Ferma Băneasa.

Judecătorii francezi au respins punerea documentului în aplicare. La fel au procedat și magistrații din Malta.

