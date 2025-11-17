Ministerul Educației lucrează la un ghid pentru AI, în timp ce liceele implementează deja cursuri dedicate

Ministerul Educației le pregătește un ghid pentru folosirea aplicațiilor AI în ore pentru elevii de liceu.

Între timp mai multe școli publice au luat-o înainte cu opționale și cursuri autonome despre inteligența artificială ținute de specialiști.

Cinci licee din Capitală vor găzdui prin rotație un modul de curs despre AI. Autorii sunt foști absolvenți de Automatică și Cibernetică, care creează soluții Ai pentru mediul privat.



George Zaharia, manager de proiect: ”Veți învăța atât concepte despre AI, cât și cum să vă construiți voi un AI singuri acasă”.

Primul pas a fost crearea unui chatbox hrănit cu informații despre liceu.



Bogdan Lazăr, dezvoltator: ”Vă aflați orarul direct de pe site, fără să mai țineți minte orele sau să le aveți notate într-un orar de carton, cum aveam eu”.

Acum, elevii din Lazăr învață să caute mai eficient și mai sigur, să creeze- inclusiv artă- și să demonteze fake-urile.

În timp ce dascălii urmează să fie pregătiţi să ţină cursuri cu inteligenţa artificială, adolescenţii sunt deja experţi.

Între timp, o școală​ privată a adunat apoape 200 de elevi din țară, interesați de domeniu, și i-a pregătit pentru olimpiadă internațională de Ai.



Corespondente ȘtirileProTV: ”Reprezentanții Ministerului Educației spun că, în câteva săptămâni, va elabora un set de instrucțiuni pentru profesori, cu rol de alfabetizare în folosirea inteligenței artificiale. Iar în 3-4 luni va întocmi un ghid în toată regulă, cu soluții de explorare și limitări ale AI în predare și evaluarea elevilor. Comisia Europeană a anunțat că va emite un manual de AI pentru nivelul primar și gimnazial”.

Profesorii pot face cu ajutorul Ai prezentări și planuri de lecție, chestionare, teste-grilă și lucrări cu subiecte distincte, pentru care poate genera corectarea automată.



