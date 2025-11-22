Ministerul de Interne demontează un nou fake: „Fotografia cu femeia care ar fi distrus un BMW al Poliţiei nu este reală”

22-11-2025 | 10:50
masina de politie,
Shutterstock

Ministerul de Interne avertizează, sâmbătă, că nu tot ce devine „viral” pe reţelele de socializare este şi real. Clipurile sunt realizate cu programe de inteligenţă artificială, iar acţiunile nu s-au întâmplat niciodată.

Ioana Andreescu

Ministerul de Interne distribuie, sâmbătă dimineaţă, pe pagina de Facebook, un mesaj care s-a viralizat în mediul online, fiind vorba despre o fotografie cu o femeie supraponderală care, urcându-se pe o maşină a Poliţiei, ar fi distrus-o: „Nu tot ce devine «viral» este şi real. Un clip poate fi distribuit de mii de ori în câteva minute, chiar dacă este fals. Popularitatea nu înseamnă autenticitate”.

Ministerul avertizează că „materialele manipulatoare devin virale tocmai pentru că provoacă emoţii puternice şi sunt create să pară credibile”.

„Clipurile sunt realizate cu programe de inteligenţă artificială, acţiunile nu s-au întâmplat în realitate şi au scopul de a incita cetăţenii la astfel de activităţi. Nu daţi curs unor astfel de incitări şi nu distribuiţi clipurile false”, au mai transmis oficialii MAI.

Aceştia cer internauţilor să verifice sursa şi să studieze cu atenţie imaginile.

„Nu distribuiţi ce nu poate fi confirmat. Viral nu e sinonim cu adevărat”, a mai transmis MAI.

Sursa: News.ro

22-11-2025 10:50

