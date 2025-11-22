Vocea României a fost, vineri, lider absolut de audiență. Pavel Bartoș: „Avem o surpriză de zile mari”

Vineri, scena Vocea României a fost plină de emoție și duete spectaculoase. Etapa Confruntărilor s-a încheiat, iar concurenții care au trecut mai departe se pregătesc acum de o nouă provocare.

„Sezonul 13 ne surprinde cu voci fabuloase, momente memorabile și emoții titanice! Ne așteaptă o etapă fulminantă înaintea LIVE-urilor - etapa Knockout-urilor – unde avem o surpriză de zile mari care vă implică direct pe voi, cei de acasă!”, a spus Pavel Bartoș.

Emisiunea a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 23:37, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Vocea României a înregistrat 7.0 puncte de rating și 25.4% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 4.6 puncte de rating și 16.9% share. La nivel național, aproape 1.2 milioane de telespectatori au urmărit emisiunea.

Echipa Theo & Horia a deschis seara cu duetul dintre Paul Ananie și Ștefan & Valentin, iar după momentul lor, antrenorii au decis ca Paul să continue competiția. Tot ei au trimis pe scenă și cuplul Felicia Dilbea și Denisa Cramba, iar Denisa a fost cea care și-a asigurat locul în etapa următoare.

Pentru Smiley, prima confruntare a fost între Angelina Pavel și Ana Maria Mărgean, iar alegerea antrenorului a fost Ana Maria. Ulterior, Tudor Turcu și Vlad Atanasiu au intrat în ring, iar Tudor a fost cel care a mers mai departe. În ultimul duet al echipei, Edwin Enyesiobi și Bryana Holingher au luptat pentru a rămâne în competiție și amândoi merg mai departe – Bryana în echipa Smiley, iar Edwin în echipa Theo & Horia.

În echipa lui Tudor, duelul dintre Cristina Bleandură și Ana Maria Ivan s-a încheiat cu alegerea Cristinei, iar Ana Maria a fost salvată de Smiley. A urmat confruntarea dintre Soledad Baciu și Ștefan Burlacu, unde Soledad a fost alegerea antrenorului, în timp ce Ștefan a fost salvat de Irina.

Raisa Radu și Maria Petre au deschis seria confruntărilor din echipa Irinei Rimes, iar decizia finală a fost ca Raisa să continue competiția. În cel de-al doilea duel, Ioana Moldovan și Raphael Tudor au urcat pe scenă, iar Irina a decis ca Raphael să meargă mai departe.

Nu ratați vineri, de la 20:30, etapa Knockout-urilor de la Vocea României, în urma căreia aflăm care vor fi concurenții ce vor merge mai departe în primul LIVE al sezonului 13. Emisiunea poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













