Vocea României a fost, vineri, lider absolut de audiență. Pavel Bartoș: „Avem o surpriză de zile mari”

Stiri Mondene
22-11-2025 | 10:22
vocea romaniei

Vineri, scena Vocea României a fost plină de emoție și duete spectaculoase. Etapa Confruntărilor s-a încheiat, iar concurenții care au trecut mai departe se pregătesc acum de o nouă provocare.

autor
Știrile PRO TV

„Sezonul 13 ne surprinde cu voci fabuloase, momente memorabile și emoții titanice! Ne așteaptă o etapă fulminantă înaintea LIVE-urilor - etapa Knockout-urilor – unde avem o surpriză de zile mari care vă implică direct pe voi, cei de acasă!”, a spus Pavel Bartoș.

Emisiunea a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 23:37, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Vocea României a înregistrat 7.0 puncte de rating și 25.4% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 4.6 puncte de rating și 16.9% share. La nivel național, aproape 1.2 milioane de telespectatori au urmărit emisiunea.

Echipa Theo & Horia a deschis seara cu duetul dintre Paul Ananie și Ștefan & Valentin, iar după momentul lor, antrenorii au decis ca Paul să continue competiția. Tot ei au trimis pe scenă și cuplul Felicia Dilbea și Denisa Cramba, iar Denisa a fost cea care și-a asigurat locul în etapa următoare.

Pentru Smiley, prima confruntare a fost între Angelina Pavel și Ana Maria Mărgean, iar alegerea antrenorului a fost Ana Maria. Ulterior, Tudor Turcu și Vlad Atanasiu au intrat în ring, iar Tudor a fost cel care a mers mai departe. În ultimul duet al echipei, Edwin Enyesiobi și Bryana Holingher au luptat pentru a rămâne în competiție și amândoi merg mai departe – Bryana în echipa Smiley, iar Edwin în echipa Theo & Horia.

Citește și
Jane Fonda
Jane Fonda, dezvăluiri personale: „Am crezut că o să mor înainte de 30 de ani din cauza drogurilor și a singurătății”

În echipa lui Tudor, duelul dintre Cristina Bleandură și Ana Maria Ivan s-a încheiat cu alegerea Cristinei, iar Ana Maria a fost salvată de Smiley. A urmat confruntarea dintre Soledad Baciu și Ștefan Burlacu, unde Soledad a fost alegerea antrenorului, în timp ce Ștefan a fost salvat de Irina.

Raisa Radu și Maria Petre au deschis seria confruntărilor din echipa Irinei Rimes, iar decizia finală a fost ca Raisa să continue competiția. În cel de-al doilea duel, Ioana Moldovan și Raphael Tudor au urcat pe scenă, iar Irina a decis ca Raphael să meargă mai departe.

Nu ratați vineri, de la 20:30, etapa Knockout-urilor de la Vocea României, în urma căreia aflăm care vor fi concurenții ce vor merge mai departe în primul LIVE al sezonului 13. Emisiunea poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.

Sursa: Pro TV

Etichete: protv, voyo, Vocea României,

Dată publicare: 22-11-2025 10:22

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Jane Fonda, dezvăluiri personale: „Am crezut că o să mor înainte de 30 de ani din cauza drogurilor și a singurătății”
Stiri Mondene
Jane Fonda, dezvăluiri personale: „Am crezut că o să mor înainte de 30 de ani din cauza drogurilor și a singurătății”

Jane Fonda, ajunsă aproape de 88 de ani, mărturisește că nu credea că va depăși vârsta de 30, convinsă că tinerețea marcată de „droguri și singurătate” o va distruge.

Rihanna, apariție îndrăzneață pe străzile din Los Angeles. Ce ținută a ales. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Rihanna, apariție îndrăzneață pe străzile din Los Angeles. Ce ținută a ales. GALERIE FOTO

Rihanna a atras din nou toate privirile joi seara la Los Angeles, unde a ieșit într-o apariție rară, îmbrăcată într-un outfit îndrăzneț, dominat de o jachetă din piele semnată Alexander Wang.

Tudor Chirilă, diseară, la Vocea României: „Două strofe să-i cânt lui Brenciu, să-i rup inima. Eu pentru Horia am respect”
Stiri Mondene
Tudor Chirilă, diseară, la Vocea României: „Două strofe să-i cânt lui Brenciu, să-i rup inima. Eu pentru Horia am respect”

În această seară, de la 20:30, urmărim ultima ediție a battle-urilor, din acest sezon Vocea României și aflăm ce concurenți sunt cu un pas mai aproape de marele trofeu.

Recomandări
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar
Stiri actuale
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar

Ministerul Apărării anunță noi atacuri cu drone în Ucraina, aproape de graniță. Două aeronave au fost ridicate și a fost emis un RO-Alert în nordul Tulcei. Nu au existat pătrunderi în spațiul aerian național.

A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă
Alegeri locale 2025
A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Campania pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început sâmbătă la 0:00 și se încheie pe 6 decembrie la 7:00. AEP cere o campanie corectă și transparentă.

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii
Stiri Economice
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
I like IT
Ediția 28 - 2025

21:56

Alt Text!
Superspeed
S9E28

21:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Noiembrie 2025

50:02

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 21 Noiembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28