”Ceea ce se întâmplă în Franţa nu este nimic altceva decât o imigraţie în masă scăpată de sub control”, scrie pe platfma sa Truth Social şeful statului american, scrie News.ro.

”Nu este vorba despre şcoli. Este vorba despre islam, care vrea să prea controlul unei ţări altădată măreaţă”, apreciază el.

Peste 5.000 de persoane au fost reținute la protestele liceenilor din Franța. Majoritatea sunt minori

De la începutul violențelor izbucnite în contextul protestelor liceenilor din Franța, 5.060 de persoane au fost reținute, dintre care 4.406 sunt minori, reprezentând 87% din total, potrivit Ministerului francez al Justiției.

Autoritățile au dispus, de asemenea, 14 plasări în detenție provizorie. Protestele liceenilor au început la mijlocul lunii septembrie, scrienews.ro, care citează BFMTV.

"În acest stadiu, 1.803 persoane sunt urmărite: 319 majore (unul din doi), iar 1.483 de minori (unul din trei)" au fost plasate în arest preventiv, anunţă într-un comunicat ministerul.

"De mai multe zile scene de violenţe urbane de o gravitate extremă se desfăşoară în marja mişcării liceene de protest", deplânge ministerul, care denunţă atât "violenţe inacceptabile" împotriva forţelor de ordine şi personalului din cadrul educaţiei, cât şi pagube materiale în valoare de "mai multe milioane de euro".