Deși acum, în România, diferențele de salarii dintre femei și bărbați sunt mai mici decât în alte țări, totuși, se acumulează de-a lungul vieții și ajung să se vadă serios la pensionare. După încheierea vieții profesionale, bărbații primesc, în medie, de la stat, mai mult cu 1.200 de lei decât femeile.

Pensionarii bărbați din România primesc de la stat cu o treime mai mult decât doamnele, conform datelor Casei Naționale de Pensii.

Corespondent Știrile ProTV: „Salariile medii ale femeilor au fost în ultimii ani mai mici decât cele ale bărbaților, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Diferențele au mai scăzut aici în 2018, dar până în 2024, de când sunt ultimele date disponibile, salariile bărbaților au crescut mai mult. Diferența salarială ajunge, așadar, la aproximativ 5%. Poate părea puțin în veniturile lunare, nu e vorba de sume mari, dar pe parcursul vieții profesionale de 30-35, poate 40 de ani, se adună. Pensia medie lunară a bărbaților este acum de aproape 3.900 de lei, în timp ce femeile au o pensie de aproximativ 2.600 de lei. Diferența este de 32 de procente.”

Și nu doar salariul primit de-a lungul vieții contează.

George Moț, reprezentant desprepensiiprivate.ro: „Pe de altă parte, este vorba și de modalitatea în care femeile sunt recompensate pentru faptul că fac copii și intră în concediu de creștere a copilului. Pe această perioadă, ele primesc un punctaj fix care este clar dezavantajos.”

La fel de adevărat este că femeile se pot retrage din activitate mai repede. Au o speranță de viață mai mare, dar tot ajung să primească mai puțin de la stat, de-a lungul vieții, decât bărbații, cu aproximativ 50.000 de lei, potrivit unei analize recente.

Indiferent de gen, veniturile mici ale pensionarilor de astăzi și sporul natural negativ le arată generațiilor mai tinere că este important să nu se bazeze doar pe stat și că nu ar strica să se gândească și la alte metode de economisire și investiții, pentru o bătrânețe liniștită.