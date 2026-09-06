Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 246,8 miliarde de lei, la finalul lunii iulie din 2026, în creştere cu 39% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată anul trecut, conform statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

„Investiţiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active româneşti, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor româneşti sunt reprezentate de titluri de stat sau acţiuni listate la BVB”, se arată în raportul ASF.

Potrivit sursei citate, contribuţiile încasate în luna iulie 2026 au fost în valoare de 2,01 miliarde de lei, în timp ce contribuţia medie a fost de 437 de lei. La finalul lunii iulie, titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în structura activelor, respectiv 152,09 miliarde de lei (61,6%). Acestea erau urmate de acţiuni, cu 75,51 miliarde de lei (30,6%), obligaţiuni corporative, cu 7,66 miliarde de lei (3,1%) şi fonduri de investiţii, cu 7,19 miliarde de lei (2,9%).

ASF precizează că, la finalul lunii iulie 2026, fondurile de pensii private obligatorii aveau peste 8,5 milioane de participanţi, respectiv 8.553.656.

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, BRD, Metropolitan Life, NN şi Vital.

Situația pensiilor private facultative

Fondurile de pensii facultative (Pilonul III) aveau active în valoare de 9,14 miliarde de lei, la finalul lunii iulie 2026, în creştere cu 40% comparativ cu nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (96%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, se menţionează în raport.

Valoarea contribuţiilor virate în luna iulie a fost de 93 milioane de lei, în timp ce contribuţia medie a fost de 159 de lei.

Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 5,45 miliarde de lei, respectiv 59,7%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 2,90 miliarde de lei (31,8%). Fondurile de investiţii ocupau poziţia a treia, cu 275,44 milioane de lei, reprezentând 3% din totalul activelor.

Pe Pilonul III sunt active următoarele fonduri de pensii: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare şi Stabil.