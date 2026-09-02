Casa Națională de Pensii a lansat miercuri o nouă platformă online, unde utilizatorii au ocazia să își verifice vechimea și să depună diverse cereri, fără să mai treacă pe la ghișeu.

Puteți accesa platforma AICI, prin Spațiul Privat Virtual (SPV).

Pentru a avea acces, cei care nu au deja cont trebuie să își confirme identitatea digitală prin ROeID. Procesul poate dura însă, mai ales că aplicația este foarte solicitată.

Noua platformă a Casei Naționale de Pensii îi va ajuta pe utilizatori să își vadă situația din sistemul de pensii, adică Pilonul I și II, însă doar din anul 2001 încoace.

Corespondent Știrile PRO TV: „Pentru a intra pe noua platformă a Casei Naționale de Pensii, accesăm portalul CNPP și intrăm în contul nostru. Cei care nu au deja unul își pot confirma identitatea prin ROeID. Odată depășit acest pas, vom vedea toate informațiile pe care Casa de Pensii le are despre noi. De exemplu, aici avem vechimea acumulată până acum, lună cu lună, dar și punctajul pe baza căruia va fi calculată, în viitor, pensia. Putem verifica și contribuțiile virate către Pilonul II, iar platforma are și un simulator care ne arată când am putea ieși la pensie. Pentru cei care se apropie de vârsta de retragere din activitate, platforma poate estima și valoarea pensiei. Tot de aici pot fi trimise cereri către Casa de Pensii, cum ar fi acordarea ajutorului de deces, fără să mai mergem la ghișeu.”

Între timp, portalul e-Sănătate, lansat marți, e tot mai accesat. Însă, deocamdată, doar cei care au cont pe aplicația ROeID pot să vadă informațiile medicale. Cei care își fac acum cont trebuie să aștepte ca Autoritatea pentru Digitalizarea României să le confirme identitatea digitală, proces care poate dura chiar și 30 de zile.

Gabriela Popescu, lider de sindicat, Autoritatea pentru Digitalizarea României:„Situația este, din punctul nostru de vedere, una tragică. Aceste validări care se fac manual necesită între trei și cinci minute. Timpul de așteptare e mare. Putem să facem un calcul la 38.000 de solicitări. De ieri până azi au fost peste 15.000 de solicitări. Suntem pur și simplu depășiți.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Odată conectați pe platforma e-Sănătatea Mea, utilizatorii pot accesa istoricul medical și documentele înregistrate în sistemul public de sănătate. Aici putem vedea istoricul medical din ultimii 10 ani, iar rețetele eliberate pot fi consultate pentru o perioadă de până la cinci ani. Tot aici găsim biletele de trimitere, scrisorile medicale și putem face programări online la medicii și unitățile medicale înscrise în sistem. Platforma e-Sănătatea Mea are 12 module, în total, însă nu toate sunt funcționale de astăzi.”

Și medicii vor putea vedea istoricul pacientului, însă doar cu acordul acestuia. Astfel, un medic va putea afla ce consultații sau investigații au fost făcute anterior, chiar dacă pacientul a mers la o altă unitate medicală.”

Radu Bogdan, specialist IT, șef serviciu Informatică, Consiliul Județean Sibiu:„Deci am avut un total, la acele spitale care sunt înrolate, un număr de 40 de documente medicale, care sunt din fișă de consultații, foile de observație, fișă de spitalizare de zi, fișă de urgență, cerere de analize. Toate astea pot fi vizualizate oricând, se pot consulta datele, se poate deschide buletinul de analize.”

În viitor, procesul ar putea fi simplificat, pentru că noua carte de identitate electronică va înlocui cardul de sănătate.