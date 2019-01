Mii de români au ajuns la spital, din cauza poleiului: „Am căzut ca un bolovan”

Gheaţa a trimis direct la spital mii de români, care n-au avut cum să circule normal pe trotuarele ca de sticlă.

Secţiile de ortopedie sunt extrem de aglomerate de oameni cu entorse, picioare şi mâini fracturate. Ca să nu ajungeţi în situaţia lor, purtaţi încălţăminte potrivită ori protejată cu sisteme speciale şi, nu în ultimul rând, mergeţi cât mai încet, la fel ca pinguinii, ne transmit medicii.

Bărbat: „Dezastru.”

Reporter: „Unde v-aţi lovit, la încheietură?”

Bărbat: „Aici, la încheietură, că am pus mâna, normal."

Bărbat rănit: „Fractură, da! La umăr.''

Patinoarele de pe trotuare au trimis la spital mii de oameni din toate judeţele aflate sub cod galben de polei. În mai puţin de 4 ore, doar în Galaţi s-au prezentat la urgenţe 76 de persoane cu fracturi sau luxaţii.

Femeie: „M-am dus să duc găleată de gunoi. Şi am căzut ca un bolovan și mi-am pus şi nişte ciorapi la cizme, că am zis că să am curaj.”

Reporter: „Unde v-aţi lovit?”

Femeie: „La mână, aici. Aşa nu pot să o ridic."

Şi la Spitalul Universitar din Capitală, Secţia de Ortopedie a fost arhiplină.

Mersul pe asfaltul bocnă nu trebuie să fie unul în grabă. Ar fi bine să purtaţi încălţăminte cu talpa antiderapantă, moale sau să aplicaţi peste cizmă un sistem anti-alunecare. Cele mai practice sunt modelele din cauciuc care au ţinte. În cazul în care nu le aveţi...

Femeie: „Se alunecă, asta e problema. E periculos, e gheaţă peste tot. E periculos, dar deocamdată ne mişcăm numai dacă avem neapărat nevoie să mergem undeva.”

Să nu vi se pară o glumă, mersul pinguinului este recomandat chiar de doctori.

Dr. Andrei Ioan Bogdan, medic ortoped: „Pași mici, corpul puţin aplecat într-o parte, centrul de greutate pe piciorul din faţă.”

Potrivit legii, proprietarul este responsabil pentru curăţarea trotuarului, indiferent că este persoană fizică sau juridică. Amenzile variază între 200 şi 500 de lei pentru persoanele fizice şi între 500 şi 2000 de lei, în cazul celor juridice. Trebuie să ştiţi că atunci când vă accidentaţi în locurile publice puteţi cere despăgubiri în instanță.

