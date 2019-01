Sute de oameni, în special bătrâni, au ajuns în spitale, din cauza ploii înghețate

Pro TV

În județele din sudul și estul țării, ploaia înghețată care a căzut și joi noaptea a făcut ca străzile și, mai ales, trotuarele, să lucească din cauza unui strat de polei periculos.

O mulțime de oameni, în special bătrâni, s-au ales cu fracturi și entorse și au umplut camerele de gardă ale spitalelor.

Pe unele porțiuni, oamenii au preferat să meargă mai degrabă pe stradă, decât pe trotuar, pentru că gheața s-a mai înmuiat sub roțile mașinilor.

Cel mai greu se descurcă persoanele în vârstă, care sunt și cele mai predispuse la accidente pe o astfel de vreme. În cazul lor, fracturile sunt o nenorocire, căci oasele se refac mai greu.

Bătrân: "Ieri dimineață am căzut deja. Nu s-a întâmplat nimic, deși am 84 de ani. Sper să ajung și acuma acasă tot în condiții bune."

Nu e de mirare că medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe au bătut adevărate recorduri în privința numărului de pacienți puși în ghips.

Numai joi, la Galați, au fost peste 300 de pacienți, unii cu fracturi grave, care au necesitat și operații.

Localnică: "M-am dus să duc găleată de gunoi. Și am căzut că un bolovan. Și mi-am pus și niște ciorapi la cizme, că am zis că să am curaj."

În unele cazuri, bieții oameni nu au reușit nici măcar să iasă din bloc. Primul pas pe treptele alunecoase a însemnat și accidentarea.

Dr. Lidia Șandru, UPU, Spitalul de Urgență Galați: "De dimineață de la ora șase, până acum, am avut 76 de prezentări, cazuri care au necesitat a fi investigate operator și cazuri care doar un simplu ghips. "Doar" spun eu, dar..."

Fenomenul de ploaie înghețată se va face simțit la Galați și în următoarele două zile, așa că medicii le recomandă - în special persoanelor în vârstă - să nu iasă afară din casă decât dacă este absolut necesar, pentru că altfel riscă să alunece pe gheață și să se rănească.

