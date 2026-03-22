Pe Valea Ulieșului din Mureș, zeci de voluntari au sădit 5.000 de puieți de pin și salcâm, care vor ajuta la regenerarea zonei.

Iar în Botoșani, mai mulți jandarmi au muncit în echipă și au plantat arbori din diferite specii.

Pe Valea Ulieșului din județul Mureș, iubitorii de natură au venit înarmați cu sape, lopeți, dar și cu voie bună pentru a participa la acţiunea de plantare.

Localnici: „Ajutăm un pic natura să se regenereze. Secretul e să fie pământul cât de afânat și să strângi pământul cât de mult posibil roată la rădăcină” (...)

„Nu e greu, e mai rău cu săpatul, că e tare pământul. E o adevărată plăcere, e relaxare. Ne simțim bine."

Ciprian Belean, primar Râciu: „Terenul pentru acțiunea de astăzi, ca și în fiecare an, este pregătit. Gropile se fac cu o zi înainte.”

Și copiii au dat o mână de ajutor.

Săteni: „Așa, copaci mai mici să fie mai mari." (...)

„E foarte important ca, de mici, să-i obișnuim pe copilași și cu activitățile acestea în natură.”

După ce puieții au fost plantați, a urmat o altă operațiune.

Participanți: „Udăm puieții care au fost plantați, că, dacă nu au apă, nu se pot prinde" (...)

„Este nevoie de apă, doar că apa e la distanță și trebuie cărată"

În doar câteva ore, 5.000 de puieți de pin și salcâm și-au găsit locul pe deal.

Nicolae Bloj, inginer Direcția Silvică Mureș: „Încercăm să completăm puieții care s-au uscat în timpul anilor.”

După muncă, voluntarii au fost recompensați cu o masă câmpenească.

Între timp, în zona ocolului silvic din Flămânzi, județul Botoșani, mai mulți jandarmi, ajutați de viitorii lor colegi, au plantat și ei puieți din diverse specii. Pentru elevi, a fost prima activitate de acest fel.

Până la mijlocul lui aprilie, se vor regenera 7.000 de hectare din fondul forestier al țării cu ajutorul campaniei Romsilva.