Într-un interviu pentru Știrile Pro TV, ministrul Educației a fost întrebat de ce probele orale ale examenului de Bacalaureat au fost mutate în primăvară, în condițiile în care, în anii anteriori, organizarea acestora în timpul anului școlar a afectat activitatea celorlalte clase. Directorii, profesorii și părinții spuneau că timp de două săptămâni activitatea tuturor celorlalte clase a fost afectată și că era nevoie de zile libere pentru a se putea desfășura probele.

„Nu au făcut o parte din ore. Sigur că ne putem organiza mult mai bine astfel încât aceste situații să nu se întâmple, să nu fie afectată activitatea celorlalți elevi. Pe de altă parte, ați constatat și în acest an că a existat o situație cu totul excepțională în timpul examenului de Bacalaureat, când au fost cele mai calde zile din acest an. Pe de altă parte, dacă te uiți istoric, au fost, de asemenea, cele mai calde zile de la finalul lunii iunie, din ultima decadă”, a spus ministrul.

De asemenea, potrivit acestuia, organizarea mai devreme a unor probe poate reduce suprapunerile cu examenele de admitere la facultăți, atât în țară, cât și în străinătate.

„Vorbim și despre admiterea la facultate, fie în țară, fie în străinătate, care este afectată de această derulare mai târzie a examenului de Bacalaureat. În presă a existat informația unui proces în care o tânără a dat în judecată ministerul pentru a da examenul de Bacalaureat în sesiunea specială anterioară. Nu e vorba de un caz excepțional. Este o situație mai generală în ceea ce privește posibilitatea elevilor de a participa la examen de admitere și din țară, și din străinătate”, a mai menționat ministrul.

În același timp, ministrul demis suține că în acea perioadă elevul este supus la foarte multe examene într-un interval scurt de timp.

„În modul acesta ele sunt separate și oferă mai mult timp pentru pregătire și pentru diminuarea stresului la care este supus elevul”, a conchis ministrul.

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