De luni, sistemul preuniversitar dă startul unui nou an școlar, după o vacanță cu tensiuni importante, printre cadrele didactice și decizii de ultim moment ale șefilor din educație.

Ministrul Mihai Dimian le transmite celor 3 milioane de școlari să se bucure de ce le oferă învățământul din România. Deși tot oficialul dă sistemului doar nota șapte spre opt. Pentru încurajare.

Este liniștea dinaintea furtunii când curtea și holurile se vor anima brusc. Internetul trădează nerăbdarea elevilor din clasele mici și a părinților.

Reporter: „Ce le doriți copiilor la acest început de an școlar?”

Mihai Damian, ministrul Educației și Cercetării: „În primul rând le doresc să se bucure de educația oferită de statul român.”

Reporter: „Ce notă ați da educației din România? Între 1 și 10.”

Mihai Damian, ministrul Educației și Cercetării: „Cred că ne aflăm între 7 și 8 în momentul de față.”

Elevii au 36 de săptămâni de cursuri

Corespondent PROTV: „Pentru majoritatea elevilor din preuniversitar, vor fi 36 de săptămâni de cursuri, împărțite în 5 module, alternate cu 5 vacanțe. Clasele a opta vor învăța însă doar 35 de săptămâni, iar cele de-a douăsprezecea 34, ca să aibă suficient timp de recapitulări pentru evaluarea națională și bacalaureat, iar pe cursanții învățământului profesional și tehnologic îi așteaptă 37 de săptămâni. Prima zi liberă, după primul clopoțel, va fi 5 octombrie, ziua Educației.”

Ministrul anunță că în acest an va extinde la nivel național controalele privind prezența cadrelor didactice la catedră, conform programului, și că inspectorii au mai puține ore de predare, tocmai ca să identifice cazurile de chiul. Și directorii, spune Dimian, ar trebui să-i găsească pe cei plătiți degeaba și trag sistemul în jos.

Față de colegii din alți ani, care încep cursurile cu manuale moștenite de la alte generații, cei din clasa a noua le vor aștepta pe cele tipărite până la final de octombrie, în cel mai optimist scenariu.

Reporter: „Dați-le un răspuns părinților derutați de ideea admiterii duble. Se face, nu se face?”

Mihai Damian, ministrul Educației și Cercetării: „Nu se face. Pentru cei din anul acesta, indiferent că e prorogare sau abrogare, mesajul e că nu vor da în acest an.”

Liceenii din ultimul an vor da probele orale ale bacalaureatului în luna aprilie, deși această variantă, probată deja, tulbură programul celorlalți ani, spun profesorii.

Vedeți interviul integral cu Mihai Dimian aici: