Majoritatea au luat câte 4-5 de persoană, însoțiți de muștar și o halbă cu bere. Însă au fost și comenzi uriașe, pentru că cei care au lucrat și-n ziua de sărbătoare au poftit și ei tot la mici.

Preparatul vedeta al zilei, mic, dar foarte puternic a fost cât pe ce să blocheze o stradă, din fața unui local cu grătar, la ieșirea din Capitală. Micul costa 6 lei, și s-au vândut 16 mii de bucăți, în 10 ore, pentru că niciun cumpărător nu și-a cedat locul la rând, pe măsură ce foamea și pofta creșteau.

Înăuntru, bucătarii au rezistat eroic în fața presiunii clienților și căldurii de foc.

Marian Ciotoianu, bucătar: Cea mai mare comandă, 150 de mici, 200 de mici.

Micul a crescut mare, și la târgul din fața Arenei Naționale! Bucătăresele l-au preparat după experiența personală.10 metri a avut în final cel mai mare mic. N-a încăput pe grătar, așa că a fost porționat în segmente, ca să poată merge la fript.

În schimb, în parcul Titan, familiile s-au împărțit, jumătate la coadă, restul au ținut locuri la mese.

Corespondent ȘtirileProTV: Grătarul nu e un sprint, ci un maraton… e prima regulă a grătarului, pe care o știu bine profesioniștii și ar trebui să o rețină și amatorii. Nu puneți nimic la jar, până ce focul nu este mediu. Altfel, veți avea în loc de fripturi talpă de pantofi și în loc de mici, pastă de carne usturoiată în înveliș ars. Când le întoarceți, nu înțepați carnea cu furculița! Tot sucul gustos dinăuntru se va scurge pe cărbuni. A treia poruncă a grătarului- lăsați micii și friptura să se odihnească măcar 10 minute, înainte de a le pune în farfurie. Așa, fibrele musculare se relaxează, zeama din interior se distribuie uniform și vor deveni fragede.