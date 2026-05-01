Sancţiunile vizează inclusiv trei case de schimb şi urmăresc să împiedice schimbul valutar pentru conversia în riali iranieni a sumelor în yuani chinezeşti încasaţi pentru petrolul vândut Chinei.

Preşedintele american Donald Trump reproşează Beijingului că achiziţionează în continuare petrol iranian, finanţând astfel efortul de război al Teheranului.

OFAC (Office of Foreign Assets Control - Oficiul pentru controlul activelor străine), departamentul din cadrul Trezoreriei SUA care administrează sancţiunile a comunicat că este informat despre ameninţările iraniene la adresa navigaţiei şi despre pretenţiile de aplicare a unei taxe de trecere; aceste taxe pot fi prezentate sub diferite forme, inclusiv ca donaţii "pretins caritabile" pentru organizaţii cum ar fi Semiluna Roşie iraniană.

Cei care plătesc astfel de taxe, fie cetăţeni americani, fie străini, pot fi vizaţi de sancţiuni, indiferent de modalitatea de reglementare, a avertizat OFAC.

Conform unor informaţii vehiculate de presă, taxa percepută de Iran este de un dolar pe barilul de ţiţei transportat prin Strâmtoarea Ormuz.