În momentul de față, în Capitală se filmează filmul „The wedding dress”, o producție americană care se va lansa cel mai probabil anul viitor.

Povestea filmului „The wedding dress”

Fosta școală catolică de fete din centrul Capitalei a devenit pentru șapte săptămâni platou de filmare pentru producția americană „The wedding dress”. Acțiunea se petrece în Germania, în 1945, și spune povestea de dragoste a doi refugiați, după Al Doilea Război Mondial.

Filmul este regizat de apreciatul cineast Edoardo Ponti și produs de Lee Nelson, producător nominalizat la Emmy și cunoscut pentru filmele The Ice Road, Celeste & Jesse Forever sau Pathfinder.

Edoardo Ponti: „Este o poveste foarte frumoasă, o poveste de dragoste care are loc după Al Doilea Război Mondial. Un film despre umanitate, empatie și iubire. Lucrurile de care avem nevoie în prezent.”

Lee Nelson: „Filmul va fi gata la finalul anului acesta, cu tot procesul de post-producție și va fi gata de lansare în 2027.”

Gabriel Popescu, line producer: „Trebuia inițial să se facă în Polonia, după aia Cehia și au sfârșit în România. Asta este un semn foarte bun care arată că suntem competitivi la nivel internațional. Numai noi, compania noastră, avem 4 filme pe care le bugetăm intens și suntem în discuții avansate.”

România, destinație pentru producții internaționale

În ultimii doi ani, mulți producători străini au revenit în România pentru a realiza filme și seriale după ce a fost deblocată schema de ajutor de stat prin care se rambursează 30% din cheltuielile făcute în țară pentru filme, seriale și documentare.

Andrei Boncea, producător executiv: „Aceasta este una din primele producții internaționale în care echipa de filmare este aproape complet română, un singur străin în echipă, în afară de regizor evident, directorul de imagine. Însă scenografia, costumele și echipa de imagine sunt români, în ultimii ani echipele românești au evoluat foarte mult.”

Autoritățile speră să ajungem să găzduim cel puțin 20 de producții internaționale anual.