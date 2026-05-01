Autostrada Moldovei ar urma să fie finalizată până în 2029. Deocamdată se circulă până la Adjud, pe o distanță de aproape 200 de kilometri.

Valoarea contractului este de 1,16 miliarde euro.

Cele două loturi din tronsonul Pașcani–Suceava au o lungime totală de 62 de kilometri.

Ilie Bolojan, premierul României: „Primul contract SAFE din România, care urmărește să avem o țară mai sigură, o țară cu granițe mai puternice, iar finanțarea acestei structuri cu rol civil-militar face parte din obiectivele care vor fi finanțate în următorii trei ani.”

Ilie Bolojan, premierul României: „A impus transfer în SAFE, pentru că altfel supracontractările erau mari și finanțarea limitată.”

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor: „E extrem de important că înlocuim drumul morții E85 cu un drum sigur european.”

Pe A7, se circulă în prezent pe tot sectorul Ploiești–Adjud, adică 196 km.

De la Adjud spre Pașcani se lucrează acum pe toate cele trei loturi. Execuția ar trebui încheiată în acest an.

La finalizarea ei, șoferii vor putea circula pe 320 de km de autostradă A7, între Ploiești și Pașcani.

Mai departe până la Suceava șoseaua de mare viteză ar trebui să fie gata în 2029.

Iar mașinile ar putea ieși din țară pe la Siret, pe un drum expres care încă nu se știe când va fi gata.

Cristian Pistol, director C.N.A.I.R.: „Vom continua autostrada prin drum de mare viteză, expres, până la Siret, unde am reușit să desemnăm constructor pe toate cele trei loturi.”

Programul SAFE este considerat cel mai mare angajament financiar al Uniunii Europene pentru apărare din istorie.

România va beneficia de aproximativ 16,7 miliarde de euro, sub formă de împrumuturi pe termen lung. Este a doua cea mai mare sumă alocată unui stat membru, după Polonia.