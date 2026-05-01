”În prezent, circulaţia pe principalele artere rutiere se desfăşoară în condiţii optime, sub un cer senin şi pe un carosabil uscat, ceea ce facilitează o deplasare sigură către staţiuni.

Pe Autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, fluxul de vehicule este constant, înregistrându-se valori de trafic în uşoară creştere. Totodată, se observă o creştere progresivă a traficului pe DN39, DN2A şi DN22, fără a fi înregistrate blocaje în acest moment”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Ei au precizat că poliţiştii rutieri fac un apel la calm şi maturitate în trafic.

De asemenea, echipajele de poliţie rămân mobilizate în teren pentru monitorizarea fluxurilor şi acordarea de sprijin tuturor celor care tranzitează judeţul Constanţa.

Pe șoselele din țară vor fi peste 1.500 de polițiști rutieri cu 350 de aparate radar. Traficul va fi monitorizat și din aer, cu ajutorul elicopterelor Inspectoratului General de Aviație, care pot transmite în timp real către stațiile de control zonele aglomerate și blocajele. Pe de altă parte, vor fi polițiști și în stațiunile turistice, acolo unde ar putea avea loc mai multe evenimente. Și la punctele de trecere vor fi mai mulți polițiști în aceste zile, vorbim de 3.500 de polițiști de frontieră, iar pentru a evita cozile la vamă putem verifica pe aplicația „trafic online” media timpilor de așteptare la fiecare graniță.

În Vama Veche sunt așteptați aproximativ patru mii de turiști. Cei mai mulți vor ajunge în stațiune astăzi sau mâine – fie cu mașina, fie cu trenurile speciale, care circulă până pe 4 mai.