Termenul limită prevăzut de lege, adică 60 de zile de la începutul războiului, expiră vineri.

Negocieri în impas

Negocierile sunt în impas, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran afirmând că „nu este rezonabil” să ne așteptăm la rezultate rapide, indiferent cine este mediatorul.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Nimeni nu știe care sunt discuțiile, în afară de mine și de alte câteva persoane. Adică Iranul abia așteaptă să facă un acord. Atât pot să vă spun. Nu vreau să intru în detalii, dar nu pot avea arme nucleare.”

Donald Trump: „Stau ascunși într-o peșteră și toți liderii lor sunt morți. Toată lumea din jurul lor e moartă. Rachetele sunt peste tot. Nu au flotă navală. Nu au forțe aeriene. Nu au nimic. Putem zbura chiar peste centrul Teheranului fără să fim doborâți, pentru că nu mai au apărare antiaeriană.”

Termenul de 60 de zile

Oficiali ai administrației Trump susțin că războiul din Iran .... „s-a încheiat deja”, ca urmare a unui armistițiu care este în vigoare de la începutul lunii aprilie — ceea ce ar permite Casei Albe să evite necesitatea de a solicita aprobarea Congresului.

Președintele avea răgaz până vineri - să încheie războiul, sau să prezinte argumente în fața parlamentarilor în vederea prelungirii conflictului militar. Așa prevede „Rezoluția privind puterile de război” - o lege care îi impune președintelui Statelor Unite să obțină aprobarea formală a Congresului pentru orice acțiune militară care durează mai mult de 60 de zile.

Pete Hegseth, Secretarul de Război al SUA: „În acest moment ne aflăm într-o perioadă de armistițiu, iar înțelegerea noastră este că limitarea privind cele 60 de zile se suspendă pe timpul unui armistițiu.”

Teheranul consideră că blocada impusă de americani porturilor iraniene echivalează cu o continuare a acțiunilor militare. Iar președintele parlamentului iranian a ironizat blocada navală.

El a postat o hartă a Statelor Unite, pe care a desenat două linii paralele care traversează țara de la est la vest și de la vest la est, susținând că lungimea lor totală ar fi totuși cu aproximativ 1.000 km mai mică decât lungimea totală a frontierelor Iranului. Mult succes în încercarea de a bloca o țară cu aceste granițe - a scris Mohammad-Bagher Ghalibaf.

Mesajul liderului suprem al Iranului

Iar liderul suprem al Iranului a transmis un mesaj sfidător, care a fost citit la televiziune.

Mojtaba Khamenei a promis, de asemenea, să protejeze „capacitățile nucleare și rachetele” ale țării sale.

Între timp, Donald Trump a fost informat de oficiali de rang înalt de la Pentagon cu privire la opțiunile sale privind continuarea războiului din Iran.

John Blumenthal, senator democrat: „Am și impresia, din unele dintre briefingurile pe care le-am primit, precum și din alte surse, că un atac e iminent, ceea ce este profund îngrijorător, deoarece ar putea implica fii și fiice ale Americii în situații periculoase, cu posibile pierderi masive de vieți omenești.”