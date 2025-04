Sindicaliștii din Justiție, propunere inedită: Judecătorul Inteligență Artificială. A fost dat ca exemplu China

Juriștii sindicatului PRO LEX au elaborat și o propunere de proiect, prin care, speră ei, să înlocuiască judecătorii umani cu judecători virtuali, care ar fi folosiți deja în alte țări. Specialiștii din domeniu susțin însă că propunerea este hazardată.

Liderii Sindicatului PROLEX care reprezintă peste 15.000 de funcționari publici, angajați în ministerul de Interne și ANAF, cer înființarea unei platforme informatice bazată pe inteligență artificială care să țină loc de judecător în anumite procese din domeniul contencios-administrativ. Asta după ce, susțin ei, în dosare similare unii judecători dau decizii total opuse față de alți colegi.

Vasile Lincu -președintele sindicatului PRO LEX: ”De exemplu, la Craiova în Dolj, am făcut acțiuni pentru angajați de la o primărie, le-a împărțit pe loturi de câte 20 și ce s-a judecat la București am câștigat și ce s-a judecat la Craiova am pierdut. Acțiuni identice, oameni din același birou. La Timișoara știam că nu am dreptate, nu am trimis avocați, nu am motivat în drept, pentru că știam că nu am dreptate și cu toate acestea am câștigat niște drepturi pentru polițiști. Practic avem mai multa încredere în AI.”

Ca să nu mai existe practici neunitare, dar și ca să obțină termene de judecată mai mici, sindicaliștii propun înființarea unui sistem de judecată automat cu inteligență artificială. Implementarea lui ar trebui făcută de Ministerul Justiției , CSM și Autoritatea pentru Digitalizarea României în cel mult un an după adoptarea legii prin care s-ar reglementa judecătorul AI.

Vasile Lincu, președintele sindicatului PRO LEX: ”Am introdus la sfârșitul anului trecut niste acțiuni și avem termen la anul, primul termen! Practic e aceeași procedură, aceleași documente încărcate acolo, doar că cel care analizează e un judecător imparțial, care se bazează 100% pe înscrisuri. Soluția se dă aproape instant de către AI.”

Sindicaliștii propun că deciziile inteligenței artificiale să poată fi contestate doar în doua situații, iar acestea să fie judecate de un complet uman înființat de urgență. Avocații sunt de alta părere.

Mircea David - avocat: ”Oare acel complet de judecată desemnat în procedură de urgență nu va fi mult mai solicitat decât dacă am găsi resursele ca și în prima instanță să soluționeze tot o persoană acel dosar? Eu cred că da. În acest moment există teste cu privire la utilizarea AI în cauzele cu grad de complexitate redus, dar nu s-a ajuns la soluții nici măcar nedefinitive pronunțate exclusiv de AI.”

Potivit specialiștilor în drept, cel puțin 5 țări au implementat în sistemul judiciar diverse soluții care implica și inteligența artificială, China fiind cea mai avansată care utilizează deja instanțe online cu intelingența artificială pentru cauze comerciale și adminstrative.

Cererea sindicaliștilor privind înființarea judecătorului AI nu a primit încă un răspuns de la ministerul Justiției.

