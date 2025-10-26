Meteorologi: Vortexul Polar neobișnuit care se formează acum ar putea aduce cea mai friguroasă iarnă din ultimii 40 de ani

Vortexul Polar care se formează în această perioadă în regiunile artice are caracteristici neobișnuite și nu este exclus să ne aducă cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani, spun meteorologii de la Sever Weather Europe.

Vortexul Polar care se formează anul acesta în regiunile arctice are caracteristici neobișnuite și urmează tipare care au mai putut fi observate în iarna din 1981-1982, una deosebit de grea, cu ger puternic și zăpezi abundente, atât în Europa, cât și în Statele Unite, se arată într-o analiză a meteorologilor de la Severe Weather Europe.

”Observăm o dezvoltare neobișnuită a unui vortex polar în stratosferă, deasupra Polului Nord. Aceasta are implicații în evoluția meteorologică viitoare și este, de asemenea, legată de modul în care se vor dezvolta modelele meteorologice în Statele Unite, Canada și Europa în iarna 2025/2026”, arată specialiștii.

Potrivit acestora, Vortexul Polar joacă întotdeauna un rol major pentru evoluția vremii în timpul sezonului de iarnă. Dar, anul acesta, a început neobișnuit de slab, permițând un model meteorologic mai dinamic, cu implicații pe viitor care arată bine dacă vă place o iarnă mai rece și mai înzăpezită.

Vortexul Polar se extinde peste multe straturi ale atmosferei. Cel mai de jos strat se numește troposferă, unde au loc toate fenomenele meteorologice. Dar deasupra acesteia, avem stratosfera, un nivel mai adânc și mai uscat, care găzduiește și stratul de ozon.

Ambele își joacă rolul diferit, așa că sunt monitorizate separat, deoarece pot funcționa independent. Dar ambele părți împreună formează circulația vremii în emisfera nordică și modelează vremea noastră zilnică.

Un Vortex Polar slab aduce o iarnă grea. Anul acesta, vortexul pare foarte slab

Vortexul Polar este acum încă în creștere în stratosferă, dar are deja o dimensiune considerabilă. Arată ca un „ciclon” cu un miez rece în apropierea centrului său de joasă presiune.

Un Vortex Polar puternic înseamnă de obicei o circulație polară puternică și un curent-jet. Acesta conține aerul mai rece în Cercul Arctic, creând condiții mai blânde pentru cea mai mare parte a Statelor Unite și a Europei.

Un Vortex Polar slab poate crea un model perturbat de curent-jet și un răspuns meteorologic puternic. Drept urmare, îi este mai greu să conțină aerul rece, care acum poate scăpa mai liber din regiunile polare în Statele Unite sau în alte regiuni de la latitudini medii.

Așadar, dacă sunteți adepții unei ierni mai calde în Statele Unite sau Europa, veți prefera un Vortex Polar puternic. Dar dacă vă place vremea de iarnă veritabilă, cu frig și zăpadă, un Vortex Polar slab/perturbat este cea mai bună opțiune.

Știm că Vortexul Polar este mai puternic atunci când este foarte frig și are un câmp de presiune profund. Anul acesta există însă o anomalie de presiune care îi îngreunează organizarea, menținându-l mai slab deocamdată.

Cel puțin pentru următoarele două săptămâni, Vortexul Polar stratosferic va funcționa mult mai slab decât în ​​mod normal. Acest lucru semnalează că ceva este în neregulă atât în ​​părțile inferioare, cât și mai ales în cele superioare ale atmosferei.

Tendință de răcire continuă în Europa

Prognoza arată clar o circulație foarte slabă și perturbată. O anomalie de înaltă presiune este prognozată să se extindă peste regiunile polare, creând un model foarte similar cu cel din stratosferă, mai sus.

Circulația normală este perturbată, ceea ce deplasează zonele de joasă presiune în centrul și estul Statelor Unite, în Pacificul de Nord și, de asemenea, în Europa. Un astfel de model la mijlocul iernii ar aduce o perioadă de iarnă foarte bună la latitudinile medii.

Privind mai atent Europa, se așteaptă și aici valuri de aer mai rece din cauza perturbării puternice a Vortexului Polar inferior. Din nou, dacă acest lucru s-ar întâmpla la mijlocul iernii, un astfel de model ar aduce cu sine aer rece și zăpadă.

Există însă indicii că un Vortex Polar mai slab va continua târziu în toamnă. Așadar, șansele de mult frig deasupra Statelor Unite sau Europei vor crește lent, atâta timp cât Vortexul Polar rămâne mai slab sau perturbat.

Europa prezintă, de asemenea, o tendință continuă de răcire până în noiembrie, deoarece Vortexul Polar inferior perturbat permite formarea unei zone de joasă presiune deasupra regiunii.

Anomaliile din 2025, identice cu cele din 1981-1982, când s-a înregistrat o iarnă grea

Aceste evenimente actuale spun o poveste despre cât de important este Vortexul Polar în orice moment, mai ales dacă vă doriți o vreme de iarnă adecvată. Și am văzut acest lucru în trecut de multe ori înainte.

De obicei, o astfel de dezvoltare anormală a Vortexului Polar timpuriu poate influența, de asemenea, dezvoltarea vremii pe termen lung. În unele cazuri, aceste anomalii nu înseamnă prea mult. Dar putem găsi de fapt un alt eveniment similar în octombrie, datând din sezonul 1981/1982.

Într-o analiză NASA pentru sezonul 81/82 se poate observa același model în octombrie ca și acum, cu o jumătate din lună la valori record. Vortexul Polar a ajuns într-adevăr la valori în jurul valorilor normale, dar nu a fost niciodată cu adevărat puternic. La începutul lunii decembrie, vânturile stratosferice s-au inversat din cauza unui eveniment de încălzire stratosferică bruscă, care a dat tonul pentru restul iernii.

Desigur, nimeni nu poate garanta sau măcar spune că vom avea același model de frig în iarna viitoare ca în '81/'82. Dar analizăm modul în care anomaliile din trecut și evoluțiile neobișnuite au continuat în iarna următoare, amintindu-ne cum micile schimbări pot avea un impact de amploare.

