Președintele Nicușor Dan a fost întâmpinat cu aplauze, dar și cu huiduieli la Focșani, apoi a mers la Iași. În Capitală, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj despre responsabilitate și o Românie construită cu legi clare, nu cu improvizație.

Printre cei adunați pentru Ziua Unirii la Focşani au fost și mulţi elevi. Președintele Nicușor Dan a intrat în mijlocul mulțimii, a salutat, a făcut fotografii și s-a prins în horă. Momentul de sărbătoare a fost urmat de discursul oficial.



Nicușor Dan, președintele României: „La mulţi ani, dragi focşăneni care huiduiţi autorităţile publice. Este un drept pe care l-aţi câştigat, este un drept pentru care nişte oameni au murit pentru ca orice cetăţean să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică. Însă acest drept vine şi cu o responsabilitate. Şi responsabilitatea este "Uitaţi-vă la cine sunt oamenii în care vă puneţi speranţele". Nu gândiţi numai pasul unu, gândiţi şi pasul doi. Aveţi o responsabilitate pentru voi, pentru copiii voştri, pentru România întreagă.”

În Capitala Moldovei, oamenii au dansat, au aplaudat şi s-au bucurat de sărbătoarea unirii.

Participanți: „Chiar foarte mare emoții am, de când mă știu copil, eu vin aici permanent. Sunt bolnavă, am avut foarte mari greutăți dar nu mă las, în fiecare an vin.” (..)

„O recunoaștere a faptelor celor care au fost înaintea noastră și au înfăptuit Unirea. Dacă înaintașii noștri nu erau patrioți noi nu eram aici la evenimentul acesta. Nu eram aici dacă nu eram eu patriot”.

Copiii au fost atraşi de parada militara. „Am vrut să vedem ce cânta, să văd cum defilează oamenii de-aici, polițiștii. Mica Unire, s-a format România, s-au unit Moldova cu țara românească”.

Mamă: „Învățăm copilul de fapt ce înseamnă unirea, pacea și liniștea. Cred că cel mai important este să mergem spre viitor, să nu stăm pe loc. Să rămânem aici”

Şi la Iaşi, preşedintele Nicusor Dan s-a prins în horă. În timpul imnului, a fost huiduit de simpatizanţi SOS România şi AUR.

Nicușor Dan: „Voi cei care huiduiţi, vă apreciez şi vă respect”

La București, premierul Ilie Bolojan a depus o coroană de flori la Monumentul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza de pe Dealul Patriarhiei și a transmis un mesaj despre unitate, responsabilitate și despre un stat modern, construit cu reguli clare, fără improvizație.

În toată ţara, au fost ceremonii pentru marea sărbătoare. La Caracal, peste 600 de elevi, alături de profesori, s-au prins într-o horă.

Iar la Galați, peste 200 de oameni s-au adunat pe faleza Dunării pentru a marca momentul.

La ora 12 fix, peste 100 de localități de pe traseul Via Dobrogeană au fost unite simbolic printr-un lanț uman.

Antonio,11 ani: „Mă bucur să fiu aici alături de așa mulți copii și adulți. Astăzi este Unirea Principatelor Române care s-a întâmplat în 1859. Moldova cu Țara Românească."

Iar la Ocna Mureș, oamenii s-au prins în horă chiar în bazinele cu apă sărată.

