Președintele Nicușor Dan, va fi prezent la ambele evenimente. Până una alta, Sibiul a furat startul. În Sibiu militari, elevi și trecători s-au prins într-o horă uriașă, care a înconjurat un sens giratoriu.

Reporter: Până la urmă nu mai aduceți militarii, nici polițiștii de acasă din weekend, e mai simplu așa?

Mircea Dorin Crețu, prefectul județului Sibiu: Da, mai ales acum știți în condițiile actuale când bugetul "ne permite" prea multe.

Și în Iași, peste 200 de elevi au jucat deja hora Unirii în piața centrală, pentru că sâmbătă nu se vor întâlni la școală.

Piața Unirii din capitala Moldovei a fost decorată cu steaguri și s-au făcut ultimele pregătiri pentru manifestările oficiale de sâmbătă care vor începe în premieră, abia la ora 15.

Tot pentru prima dată, scena pentru oficialități nu mai este amplasată în lateralul pieței, ci chiar în centrul ei, lângă statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Președintele României, Nicușor Dan, va fi prezent la eveniment. Organizatorii le vor da ceai cald participanților.

La Focșani, sărbătoarea va începe la 9 dimineață.





